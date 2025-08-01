Гробницю Дракули знайдено в Італії: після 500 років виявили могилу кривавого князя Влада Цепеша

У каплиці старовинної церкви в Неаполі археологи натрапили на мармурову гробницю з підписом "Blad" і шоломом з головою дракона. Вчені вважають, що це могила Влада III, відомого як прототип Дракули.

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За даними Radar Online, в Італії після кількох століть пошуків, ймовірно, вдалося знайти могилу Влада Цепеша – румунського князя XV століття, який увійшов в історію як жорстокий воїн і став натхненням для легенди про графа Дракулу.

Гробницю виявили у крипті каплиці Турболо, що входить до комплексу Санта-Марія-ла-Нова в Неаполі. Археологи звернули увагу на вишукану мармурову плиту з написом "Blad", який може бути спотвореною формою імені "Vlad" і згадкою про Балкани – регіон, де правив Цепеш.

Поруч із надгробком знайдено лицарський шолом із зображенням драконячої голови – символу, який асоціюють із прізвиськом "Дракула", що означає "син дракона". Дослідники переконані, що ці артефакти можуть свідчити про місце поховання легендарного князя.

Влад III, відомий як Влад Цепеш, отримав своє прізвисько за моторошну практику – він наказував саджати полонених на кілки після бою, аби залякати ворогів. В історичних джерелах зазначено, що його стратили у 1476 році, проте точне місце поховання довгий час залишалося загадкою.

Образ Цепеша надихнув ірландського письменника Брема Стокера на створення культового персонажа графа Дракули. З того часу ім’я воєводи обросло міфами, а його могилу шукали історики, археологи та ентузіасти з усього світу.

Нині італійські фахівці готуються до подальших досліджень знахідки, щоб підтвердити чи спростувати версію про приналежність гробниці до Влада III. Якщо ця інформація підтвердиться – це стане археологічною сенсацією світового рівня.

Як повідомляв Фокус, граф Дракула дотримувався рослинної дієти.

Історичний прототип "вампіра" графа Дракули плакав кривавими сльозами.