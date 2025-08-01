Танцевали и кидали ножи: в Камбодже шаманы навели порчу на командира армии Таиланда (видео)

Шаманы в Камбодже провели специальный ритуал для гибели командующего вторым военным округом сухопутных войск Таиланда, генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга.

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Видео "смертельного ритуала" камбоджийских шаманов стало вирусным в социальных сетях. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Cложная церемония включала элементы "символического насилия"

Мужчины в одеждах брахманов и женщины в красном танцевали ритуальные танцы, били острыми трезубцами и метательными ножами по фото тайского генерала. Шаманы произносили проклятия в адрес Пхаткланга.

Как уточняет издание, это была "сложная церемония с символическим насилием". Действо заканчивается тем, что фотографию Бунсина Пхаткланга сжигают.

Журналисты отмечают, что после этого ритуала в соцсетях распространяли слухи о смерти командующего, но сам генерал заявлял, что жив и находится на передовой.

Бунсин Пхаткланг заявил, что находится на передовой

Камбоджа, по его словам, хотела подорвать моральный дух тайских солдат и распространяла фейковые новости об убийстве. Для этого были сделаны поддельные фотографии тайских солдат, держащих его фотографию со словом "RIP".

"Я все еще здесь и сражаюсь бок о бок с тайскими солдатами на границе Таиланда и Камбоджи. Я продолжу защищать суверенитет страны до тех пор, пока ситуация не улучшится и народ Таиланда не будет в полной безопасности", — цитирует его издание Nation Thailand.

Напомним, 28 июля Таиланд и Камбоджа согласились начать мирные переговоры после вспышки боевых действий на границе. Президент США Дональд Трамп повлиял на планы воюющих государств.

Тайская армия в ходе боев наносила авиаудары истребителями F-16 по двум военным объектам в Камбодже. Известно о гибели мирных жителей.