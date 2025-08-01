Танцювали і кидали ножі: у Камбоджі шамани навели порчу на командира армії Таїланду (відео)

Шамани в Камбоджі провели спеціальний ритуал для загибелі командувача другого військового округу сухопутних військ Таїланду, генерал-лейтенанта Бунсіна Пхаткланга.

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Відео "смертельного ритуалу" камбоджійських шаманів стало вірусним у соціальних мережах. Про це повідомила газета Bangkok Post.

Складна церемонія включала елементи "символічного насильства"

Чоловіки в одязі брахманів і жінки в червоному танцювали ритуальні танці, били гострими тризубами і метальними ножами по фото тайського генерала. Шамани виголошували прокляття на адресу Пхаткланга.

Як уточнює видання, це була "складна церемонія з символічним насильством". Дійство закінчується тим, що фотографію Бунсіна Пхаткланга спалюють.

Журналісти зазначають, що після цього ритуалу в соцмережах поширювали чутки про смерть командувача, але сам генерал заявляв, що живий і перебуває на передовій.

Бунсін Пхаткланг заявив, що перебуває на передовій

Камбоджа, за його словами, хотіла підірвати моральний дух тайських солдатів і поширювала фейкові новини про вбивство. Для цього були зроблені підроблені фотографії тайських солдатів, які тримають його фотографію зі словом "RIP".

"Я все ще тут і б'юся пліч-о-пліч із тайськими солдатами на кордоні Таїланду і Камбоджі. Я продовжу захищати суверенітет країни доти, доки ситуація не покращиться і народ Таїланду не буде в цілковитій безпеці", — цитує його видання Nation Thailand.

Нагадаємо, 28 липня Таїланд і Камбоджа погодилися почати мирні переговори після спалаху бойових дій на кордоні. Президент США Дональд Трамп вплинув на плани воюючих держав.

Тайська армія під час боїв завдавала авіаударів винищувачами F-16 по двох військових об'єктах у Камбоджі. Відомо про загибель мирних жителів.