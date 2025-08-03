США готовы аннексировать часть России? Нет, это не очередной экстравагантный выпад Дональда Трампа. Это идея подполковника Джеффри М. Фрица, которая разлетелась по американским и мировым СМИ. Офицер предлагает купить у РФ Командорские острова за $15 млрд. Фокус разбирался, насколько ценны эти острова, что получит в таком случае Америка и что потеряет Россия.

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Командорские острова — это архипелаг безлесных островов, который административно относится к Камчатскому краю Российской Федерации. Место, где расстояние между Россией и США всего несколько километров и зимой его можно преодолеть пешком. На этом клочке обитают несколько сотен представителей местных племен алеутов. Собственно административная единица, которую образуют острова и называется Алеутским районом.

Командорские острова Командорские острова

Острова довольно крошечные (площадь чуть менее 2 тысяч квадратных километров сопоставима с площадью небольшого административного района в Украине), однако их расположение имеет чрезвычайно важное стратегическое значение, ведь они перекрывают путь к Северо-Ледовитому океану. Но кому же острова могут перекрыть этот путь, если корабли НАТО могут спокойно зайти в Арктику и из Атлантического океана?

Из США в Россию пешком

Архипелаг Командорские острова был открыт еще в середине XVIII века датским мореплавателем на службе у русских императоров Витусом Берингом. Он же погиб на самом большом из этих островов, который назван в его честь, так же как пролив и море, окружающее архипелаг. Впоследствии их вместе с огромной Аляской колонизировали русские купцы, привлеченные ценным пушным зверем.

До начала Холодной войны алеуты могли свободно перемещаться между островами, не обращая внимания на границы СССР и США Фото: Вікіпедія

Когда Аляску продали Соединенным Штатам, острова остались в составе Российской империи, таким образом разделив немногочисленное племя алеутов, которые жили на побережье Аляски и Алеутских и Командорских островах. Однако пограничного контроля в регионе практически не существовало, поэтому они могли продолжать свободно передвигаться между островами, а зимой, когда вода замерзает, даже ходить между ними пешком, как делали до этого на протяжении тысячелетий... Пока не наступила Холодная война. Тогда между островами опустился "Ледяной занавес" (этот термин, как аналог "Железному занавесу", употребил значительно позже спикер Михаила Горбачева).

Советский Союз возвел на архипелаге военную базу. Теперь эта крошечная группа островов стала опорным пунктом противостояния самому ярому оппоненту, а острова, которые населял один народ, оказались теперь в разных мирах.

Ворота в Арктику: чем важен Берингов пролив: чем важен Берингов пролив

Во времена Холодной войны контроль за Беринговым проливом позволял СССР и США сохранять монополию над входом в Северо-Ледовитый океан со стороны Тихого. С противоположной стороны у СССР была самая большая береговая линия в Арктике, а США контролировали север Атлантики благодаря Североатлантическому альянсу (НАТО). Так от кого же теперь намерены оборонять Арктику Соединенные Штаты?

Дело в том, что в Вашингтоне давно адаптировались к балансу, сложившемуся в Арктике во времена Холодной войны. Точнее, смирились, что ничего не сделают с длиннющей российской береговой линией. По сути, США сейчас проигрывают РФ гонку за Арктику.

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В Вашингтоне только теперь стали раскручивать собственную арктическую программу и пройдет не одно десятилетие, пока американцы смогут догнать россиян, при условии что последние просто остановятся. Но в Белом доме сейчас считают самым большим оппонентом и конкурентом, в частности в борьбе за Арктику не Россию, а Китай!

В такой ситуации на Капитолийских холмах решили применить тактику древних римлян — "разделяй и властвуй". Да, как будто в Москве и Пекине не умеют читать античных авторов.

Командорские острова — это "ворота в Арктику", где под массивами слоев льда ВМС Китая смогут спрятать от американской навигационной системы свои подводные лодки и угрожать стратегическим ударом либо непосредственно оттуда (ракетоносителями дальностью полета до 10 тысяч километров), либо войти в Атлантический океан — акваторию, которую США до недавнего времени считали чуть ли не своим "внутренним морем".

Это важнейшие причины, которые в своей статье изложил Джеффри Фриц — стратегическая защита Соединенных Штатов. Конечно, угроза запуска ВМС КНР стратегический ядерных ракет по США сейчас выглядит как чисто гипотетическая, но каждая страна, которая адекватно относится к своей безопасности, должна нивелировать любую даже самую невероятную угрозу в своем зародыше. Это и есть стратегическое мышление в отношении собственной безопасности.

Чего хотят США на самом деле

А если изложенные в публичной статье тезисы — это лишь предлог? А настоящие причины — это не пустить Китай в Арктику вообще. То есть не только в военном плане, но и в экономическом, научном, экологическом. Арктика — это в буквальном смысле замороженный источник колоссальных природных ресурсов. КНР в течение последних десятилетий взяла под контроль значительную долю стратегических ресурсов по всей планете и Вашингтон просто не может допустить стратегического поражения еще и в Арктике.

Однако, как уже упоминалось выше, США сейчас существенно уступают России практически во всех компонентах гонки за Арктику. Поэтому единственным способом остаться "в игре" является переманивание РФ на свою сторону. И покупка Командорских островов является лишь первым шагом в этой сделке.

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Джеффри Фриц указывает, что для России этот небольшой архипелаг — скорее бремя. Там сейчас нет военных баз, которые Россия перенесла на значительно большие массивы суши, поэтому продажа не будет нести для РФ никаких весомых потерь в плане безопасности. С 1993 года в регионе действует биосферный заповедник, в который американский подполковник предлагает вложить $2,5 млрд (так, как будто состояние природы действительно беспокоит Кремль). Также Фриц апеллирует к правам коренных алеутских народов (еще один фактор, который "всегда" существенно беспокоил Кремль). Он даже рассматривает вариант не включать острова в состав США, а отдать территорию под самоуправление коренным жителям — наподобие островов Гуам, когда США оставляют за собой сектор безопасности, зато минимально вмешиваются в жизнь общества.

В то же время подполковник отмечает, что исключительная экономическая зона США вырастет на 3,8%, ведь острова предоставят им исключительное право на пользование морской акваторией и ее дном (которое является продолжением Алеутских островов в географическом аспекте) площадью почти полмиллиона квадратных километров.

Почему бы Российская Федерация должна была сокращать собственную исключительную экономическую зону? За сколько лет окупятся эти $15 миллиардов? Тем более, имея прецедент Аляски, где через несколько десятилетий после покупки американцы обнаружили природные ресурсы, стоимость которых кратно превышала затраты на их добычу.

Возможно, для Дональда Трампа предложение продать Командорские острова — лишь элемент серии прощупывания реальной зависимости России от Китая Фото: FRANCE 24

Единственный по-настоящему весомый козырь, который предлагает Джеффри Фриц — это то, что Россия сама не заинтересована в пропуске Китая в Арктику. То есть он фактически предлагает закрыть Поднебесной "ворота" в Северо-Ледовитый океан и делить все ресурсы региона на двоих, что вполне входит в видение действующего американского президента, который со своей стороны хочет указать на их место собственным партнерам по НАТО.

Вытеснить КНР из Арктики — это действительно интересное предложение. Если рассматривать его исключительно в контексте региона. Однако может ли Кремль себе реально позволить отойти от Китая в контексте всего комплекса геополитики, который можно разорвать на отдельные части только в теории? Может ли кто-нибудь в Вашингтоне твердо сказать, какое реальное влияние имеет Пекин на Москву? И не только в международном плане, а что особенно важно в кулуарно-корпоративной сети связей, которые редко выходят на публичное освещение в авторитарных режимах, какими безусловно являются формы правления в России и Китае.

Вероятно, что на Капитолийских холмах почему-то исключают такие варианты. Или публично делают вид, что исключают, таким образом прощупывая реальный суверенитет России, в том числе и вбрасывая такие странные, на первый взгляд, предложения.

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Так что мы имеем в итоге? Офицер американской армии среднего звена вынес на публичное обсуждение предложение, которое при поверхностном осмотре не имеет ничего общего с реальностью. Мы уже видели реакцию демократически-либеральной Дании на предложение продажи Гренландии. А ожидать от больной имперскими амбициями России (россияне считают, что это они должны отбирать территории у более слабых, а не разбрасываться своими) ожидать уступок в таком вопросе более чем наивно. И здесь дело даже не в рациональности предложения. А как бы вы отреагировали на предложение Румынии о продаже уже легендарного острова Змеиный? Есть вещи, где рациональность как раз и не является адекватной.

Другой вопрос, какие цели ставил перед собой Джеффри Фриц, публикуя эту статью. Все же не будем считать, что у офицера армии США нет аналитических способностей. Он прекрасно понимал сам все изложенное выше. Поэтому возможно, эта статья — лишь элемент серии прощупывания реальной зависимости России от Китая и одновременно еще один способ подчеркнуть собственному американскому обществу перед какими вызовами оно оказалось.

Суверенен ли Кремль в принятии решений?

Что касается первого аспекта, то как еще проверить реальный суверенитет своего визави? Ставить перед ним на стол многочисленные предложения, которые несомненно выгодны ему самому, но противоречат его потенциальному сюзерену. Если он отказывается от всех, то ответ о том на сколько Кремль самостоятелен в принятии стратегических решений очевиден.

Наконец более двадцати лет назад Российская Федерация передала Китаю свои территории, земли окропленные кровью ее солдат. Командорские острова наоборот — место морской баталии американского флота в марте 1943 года. Поэтому материалов для размышления у аналитиков Государственного департамента будет достаточно.

Американский крейсер "Солт-Лейк-Сити" (CA-25) во время битвы за Командорские острова 26 марта 1943 года Фото: Вікіпедія

Другой аспект — объяснить американскому обществу чего же хочет американская администрация от России. На таком простом примере показать, чего президент Трамп хотел добиться от своего визави и почему у него не получилось. Очевидно, это делается в преддверии грандиозного разворота американской внешней политики от идеи "оторвать Россию от Китая" к идее показательного наказания "верного пса Пекина". Это будет стоить дорого и сделать сложно. Поэтому общество нужно готовить. В том числе и такими статьями.

Для Украины эта история полезна тем, чтобы понимать, какой широкий спектр интересов есть у нашего основного партнера и лучше осознать, какое место в них мы занимаем сейчас и можем занять в перспективе.