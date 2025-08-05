Где жить в Европе, если работаешь онлайн: лучшие города для переезда

В 2025 году количество цифровых кочевников в мире превысило 40 миллионов, и эта тенденция только набирает обороты. Прежде чем сменить привычный офис на пейзажи с ноутбуком, стоит знать о ключевых условиях для комфортной жизни и работы за рубежом — в частности в Европе.

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В 2025 году сообщество цифровых кочевников в мире выросло до более 40 миллионов человек — на 149% больше, чем в 2019 году. Однако, прежде чем покупать билет в новую жизнь, эксперты советуют учесть важные нюансы, пишет Travel + Leisure.

"Жизнь цифрового кочевника — это сочетание профессиональной гибкости и личных открытий", — объясняет эксперт по карьере компании FlexJobs Кит Спенсер, — Идеальные города — это те, где стабильный интернет, доступное проживание, насыщенная культурная жизнь и сообщество таких же удаленных работников".

По словам Спенсера, важно учитывать не только красоту места, но и практические вещи: часовые пояса, языковые барьеры, инфраструктуру и даже налоговые нюансы.

Мадейра, Португалия

Остров с собственной "деревней для цифровых кочевников" в Понта-ду-Сол. Доступные цены, мягкий климат, идеальное место для знакомств и работы. Стоит рассмотреть визу D7 (минимальный доход — $890/мес).

Котор, Черногория

Магон рекомендует этот прибрежный город со средневековой атмосферой. Идеально для тех, кто хочет вдохновения и спокойствия. Можно получить разрешение на временное проживание на год.

Пистоя, Италия

Скрытая жемчужина Тосканы с доступом к региональным поездам. Виза для цифровых кочевников действует с 2024 года, нужно иметь доход более $28,950 в год и медстраховку.

Прага, Чехия

Англоязычная среда, недорого, культурно и динамично. Можно оформить лицензию Zivno — нужен адрес в Чехии, соответствующая специальность и минимум $5,600 в банке.

Таллинн, Эстония

Одна из первых стран, внедрившая визу цифрового кочевника. Быстрый интернет, много зелени и развитая ИТ-среда. Минимальный доход — $4,100 в месяц.

Таллинн, Эстония Фото: Unsplash

Любляна, Словения

Зеленая, безопасная и спокойная альтернатива Праге. Позволяет долгосрочное пребывание через открытие ФЛП и подтверждение дохода.

Дубровник, Хорватия

Вид на Адриатику, античные стены и растущее сообщество. Виза для цифровых кочевников действует до 18 месяцев. Требуются: доход, жилье, медстраховка.

Тирана, Албания

Недорогая и настоящая — такой ее описывают эксперты. Граждане США могут жить здесь до года без визы. Далее — вид на жительство.

Афины, Греция

Город с богатой историей, невысокими ценами и цифровой инфраструктурой. Виза требует $4,000 ежемесячного дохода, медицинскую страховку и подтверждение удаленной работы.

Братислава, Словакия

Маленький, недорогой и спокойный город — идеальный для концентрации. Можно получить вид на жительство для фрилансеров с определенными требованиями.

Напомним, Мексика возглавила список самых доступных стран для жизни. В частности, средний счет за коммунальные услуги здесь составляет всего 61 доллар в месяц, а месячный абонемент в спортзал — около 33 долларов, что является одним из самых низких показателей в мире. две европейские страны попали в список самых доступных для жизни, а лидером рейтинга стало государство, расположенное в Северной Америке.

Фокус также писал о странах с лучшим и худшим уровнем жизни.