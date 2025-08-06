Шведский премьер попал в скандал: выяснилось, что он пользуется ИИ в вопросах руководства страной

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон оказался в центре громкого скандала, когда признался, что регулярно использует искусственный интеллект, чтобы получить другое мнение о своей работе.

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Кристерссон рассказал, что использует в том числе ChatGPT и французский сервис LeChat, как и его коллеги, в своей повседневной работе. Подробностями скандала поделилось издание The Guardian.

"Я сам использую его довольно часто. Хотя бы для получения второго мнения. Что сделали другие? И следует ли нам думать совершенно противоположно? Такие вопросы", — признался премьер-министр в комментарии для шведской деловой газеты Dagens industri.

Такие признания вызвали волну возмущения в Швеции, в частности среди экспертов по технологиям искусственного интеллекта. Газета Aftonbladet обвинила Кристерссона в том, что он "поддался психозу олигархов относительно искусственного интеллекта".

Особое беспокойство вызвало то, что премьер-министр мог пользоваться ChatGPT в работе с конфиденциальной информацией. Однако советник шведского премьер-министра Том Самуэльссон отвергает такие обвинения: он утверждает, что в ChatGPT конфиденциальные данные не попадают.

Вирджиния Дигнум, профессор ответственного искусственного интеллекта в Университете Умео, также выразила обеспокоенность по поводу признания Кристерссона. Она утверждает, что искусственный интеллект не может выражать содержательное мнение по различным политическим вопросам или идеям, и просто отражает мнение тех людей, которые его создали.

"Мы должны требовать гарантии надежности. Мы не голосовали за ChatGPT", — заявила Дигнум.

Какие опасности может скрывать искусственный интеллект

Несмотря на широкую популярность инструментов ИИ, он не впервые вызывает беспокойство в мире. Так, 23 июля в Tech Xplore распространили исследование, согласно которому выяснилось, что чатботы ИИ чрезмерно самоуверенны даже в тех случаях, когда они ошибаются. Эта склонность может навредить людям.

Напомним, 25 июля случился другой скандал вокруг политика и искусственного интеллекта. Так, законодатель Гонконга Уильям Вонг Кам-фай обвинил искусственный интеллект в том, что он негативно влияет на рождаемость, поскольку молодежь якобы отдает предпочтение ИИ-партнерам вместо создания реальных семей.