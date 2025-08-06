Шведський прем'єр втрапив у скандал: з'ясувалося, що він користується ШІ у питаннях керівництва країною

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опинився у центрі гучного скандалу, коли зізнався, що регулярно використовує штучний інтелект, аби отримати іншу думку щодо своєї роботи.

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Крістерссон розповів, що використовує зокрема ChatGPT і французький сервіс LeChat, як і його колеги, у своїй повсякденній роботі. Подробицями скандалу поділилося видання The Guardian.

"Я сам використовую його досить часто. Хоча б для отримання другої думки. Що зробили інші? І чи слід нам думати зовсім протилежно? Такі питання", — зізнався прем'єр-міністр у коментарі для шведської ділової газети Dagens industri.

Такі зізнання викликали хвилю обурення у Швеції, зокрема серед експертів з технологій штучного інтелекту. Газета Aftonbladet звинуватила Крістерссона у тому, що він "піддався психозу олігархів щодо штучного інтелекту".

Особливе занепокоєння викликало те, що прем'єр-міністр міг користуватися ChatGPT у роботі з конфіденційною інформацією. Однак радник шведського прем'єр-міністра Том Самуельссон відкидає такі звинувачення: він стверджує, що до ChatGPT конфіденційні дані не потрапляють.

Вірджинія Дігнум, професорка відповідального штучного інтелекту в Університеті Умео, також висловила занепокоєння щодо зізнання Крістерссона. Вона стверджує, що штучний інтелект не може висловлювати змістовну думку щодо різноманітних політичних питань чи ідей, і просто відображає думку тих людей, які його створили.

"Ми повинні вимагати гарантії надійності. Ми не голосували за ChatGPT", — заявила Дігнум.

Які небезпеки може приховувати штучний інтелект

Попри широку популярність інструментів ШІ, він не вперше викликає занепокоєння у світі. Так, 23 липня у Tech Xplore поширили дослідження, відповідно до якого з'ясувалося, що чатботи ШІ надмірно самовпевнені навіть у тих випадках, коли вони помиляються. Ця схильність може нашкодити людям.

Нагадаємо, 25 липня трапився інший скандал довкола політика та штучного інтелекту. Так, законодавець Гонконгу Вільям Вонг Кам-фай звинуватив штучний інтелект у тому, що він негативно впливає на народжуваність, оскільки молодь нібито віддає перевагу ШІ-партнерам замість створення реальних сімей.