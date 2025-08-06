Известный российский миллионер открывает рынок "русских невольников"

Объявление разместил Герман Стерлигов, эксцентричный российский миллиардер, который бросил Москву и теперь живет на хуторе, где устанавливает порядки в стиле барина 19 века.

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"Невольничий рынок в Слободе братьев Стерлиговых начнет свою работу 29-30 августа на Большой ремесленной выставке", — сказано в объявлении, которое Стерлигов разместил в своем Telegram-канале.

Объявление Германа Стерлигова Фото: Скриншот

"Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!" – резюмирует российский миллионер.

Судя по сайту Стерлигова, речь идет о бирже труда, который он открывает в своем имении в Можайском районе Московской области.

Герман Стерлигов со своими сыновьями Фото: Соцсети

Там сказано, что его Большую ремесленную выставку посещает большое количество людей, которые находятся в поиске хороших специалистов на постоянное трудоустройство или на проектную занятость. А также приезжает много людей, которым нужна работа в различных сельских и ремесленных направлениях.

"Приезжают и те, кто хочет переехать на землю, но пока не имеют такой возможности и потому рассматривают варианты переезда к кому-то на хозяйство в качестве работников или волонтеров", — сказано на сайте. Поэтому Стерлигов решил им помочь, но в своем стиле.

"Те, кто ищут работников, могут одевать табличку "Ищу работника. Плотника (или другую специальность). Москва". А потенциальный работник надевает табличку "Ищу работу. Разнорабочий (или другая специальность). Воронеж". Таким образом гуляя по выставке потенциальные работники и работодатели смогут узнавать друг друга, знакомиться и общаться", — сказано в объявлении.

Причем таблички надо делать заранее и привозить с собой. Неугодным таблички вешать запретят без объяснения причин.

Кто такой Герман Стерлигов

Герман Стерлигов – миллионер и российский олигарх, один из соучредителей первой в России товарной биржи — "Алиса". Баллотировался на пост мэра Москвы, губернатора Самарской области и даже пытался стать президентом РФ. Себя считает православным монархистом, поддерживает президента РФ Владимира Путина, но считает, что его окружение "способствует ухудшению положения простых русских крестьян".

Герман Стерлигов в 1990-х

Известен своими эксцентричными заявлениями и поступками, чеканит собственные золотые монеты, издает летописный свод Ивана Грозного и является ярым противником бритья бороды и сторонником телесных наказаний и смертной казни.

Театр и кино Стерлигов считает "школой дьявола".

Крайне враждебно относится к науке и призывает убивать ученых, которых называет сатанистами и чародеями. Им, кстати, как и "язычникам", вход на выставку и "рынок невольников" запрещен.

Стерлигов отрицательно отзывается о представителях ЛГБТ, предлагал ввести смертную казнь для геев.

Напомним, в прошлом году православный миллионер Стерлигов внезапно заявил, что разводится с женой и назвал троих из пяти своих детей "еретиками".

А в 2011 году Стерлигов пророчил, что доллар обрушится и призывал вернуться к золоту и серебру в расчетах.