Відомий російський мільйонер відкриває ринок "російських невільників"
Оголошення розмістив Герман Стерлігов, ексцентричний російський мільярдер, який кинув Москву і тепер живе на хуторі, де встановлює порядки в стилі пана 19 століття.
"Невільничий ринок у Слободі братів Стерлігових розпочне свою роботу 29-30 серпня на Великій ремісничій виставці", — ідеться в оголошенні, яке Стерлігов розмістив у своєму Telegram-каналі.
"Радикальне вирішення кадрової проблеми. Російські невільники і російські невільниці для російських землевласників!" — резюмує російський мільйонер.
Судячи з сайту Стерлігова, йдеться про біржу праці, яку він відкриває у своєму маєтку в Можайському районі Московської області.
Там сказано, що його Велику ремісничу виставку відвідує велика кількість людей, які перебувають у пошуку хороших спеціалістів на постійне працевлаштування або на проєктну зайнятість. А також приїжджає багато людей, яким потрібна робота в різних сільських і ремісничих напрямках.
"Приїжджають і ті, хто хоче переїхати на землю, але поки що не мають такої можливості і тому розглядають варіанти переїзду до когось на господарство в якості працівників або волонтерів", — сказано на сайті. Тож Стерлігов вирішив їм допомогти, але у своєму стилі.
"Ті, хто шукають працівників, можуть одягати табличку "Шукаю працівника. Тесляра (або іншу спеціальність). Москва". А потенційний працівник одягає табличку "Шукаю роботу. Різноробочий (або інша спеціальність). Воронеж". Таким чином гуляючи виставкою потенційні працівники і роботодавці зможуть впізнавати один одного, знайомитися і спілкуватися", — сказано в оголошенні.
Причому таблички треба робити заздалегідь і привозити із собою. Неугодним таблички вішати заборонять без пояснення причин.
Хто такий Герман Стерлігов
Герман Стерлігов — мільйонер і російський олігарх, один із співзасновників першої в Росії товарної біржі — "Аліса". Балотувався на пост мера Москви, губернатора Самарської області і навіть намагався стати президентом РФ. Себе вважає православним монархістом, підтримує президента РФ Володимира Путіна, але вважає, що його оточення "сприяє погіршенню становища простих російських селян".
Відомий своїми ексцентричними заявами та вчинками, карбує власні золоті монети, видає літописне зведення Івана Грозного і є затятим противником гоління бороди та прихильником тілесних покарань і смертної кари.
Театр і кіно Стерлігов вважає "школою диявола".
Вкрай вороже ставиться до науки і закликає вбивати вчених, яких називає сатаністами і чародіями. Їм, до речі, як і "язичникам", вхід на виставку і "ринок невільників" заборонений.
Стерлігов негативно відгукується про представників ЛГБТ, пропонував ввести смертну кару для геїв.
Нагадаємо, торік православний мільйонер Стерлігов раптово заявив, що розлучається з дружиною і назвав трьох із п'яти своїх дітей "єретиками".
А 2011 року Стерлігов пророкував, що долар обвалиться і закликав повернутися до золота і срібла в розрахунках.