Відомий російський мільйонер відкриває ринок "російських невільників"

Оголошення розмістив Герман Стерлігов, ексцентричний російський мільярдер, який кинув Москву і тепер живе на хуторі, де встановлює порядки в стилі пана 19 століття.

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"Невільничий ринок у Слободі братів Стерлігових розпочне свою роботу 29-30 серпня на Великій ремісничій виставці", — ідеться в оголошенні, яке Стерлігов розмістив у своєму Telegram-каналі.

Оголошення Германа Стерлігова Фото: Скриншот

"Радикальне вирішення кадрової проблеми. Російські невільники і російські невільниці для російських землевласників!" — резюмує російський мільйонер.

Судячи з сайту Стерлігова, йдеться про біржу праці, яку він відкриває у своєму маєтку в Можайському районі Московської області.

Герман Стерлігов зі своїми синами Фото: Соцмережi

Там сказано, що його Велику ремісничу виставку відвідує велика кількість людей, які перебувають у пошуку хороших спеціалістів на постійне працевлаштування або на проєктну зайнятість. А також приїжджає багато людей, яким потрібна робота в різних сільських і ремісничих напрямках.

"Приїжджають і ті, хто хоче переїхати на землю, але поки що не мають такої можливості і тому розглядають варіанти переїзду до когось на господарство в якості працівників або волонтерів", — сказано на сайті. Тож Стерлігов вирішив їм допомогти, але у своєму стилі.

"Ті, хто шукають працівників, можуть одягати табличку "Шукаю працівника. Тесляра (або іншу спеціальність). Москва". А потенційний працівник одягає табличку "Шукаю роботу. Різноробочий (або інша спеціальність). Воронеж". Таким чином гуляючи виставкою потенційні працівники і роботодавці зможуть впізнавати один одного, знайомитися і спілкуватися", — сказано в оголошенні.

Причому таблички треба робити заздалегідь і привозити із собою. Неугодним таблички вішати заборонять без пояснення причин.

Хто такий Герман Стерлігов

Герман Стерлігов — мільйонер і російський олігарх, один із співзасновників першої в Росії товарної біржі — "Аліса". Балотувався на пост мера Москви, губернатора Самарської області і навіть намагався стати президентом РФ. Себе вважає православним монархістом, підтримує президента РФ Володимира Путіна, але вважає, що його оточення "сприяє погіршенню становища простих російських селян".

Герман Стерлігов у 1990-х

Відомий своїми ексцентричними заявами та вчинками, карбує власні золоті монети, видає літописне зведення Івана Грозного і є затятим противником гоління бороди та прихильником тілесних покарань і смертної кари.

Театр і кіно Стерлігов вважає "школою диявола".

Вкрай вороже ставиться до науки і закликає вбивати вчених, яких називає сатаністами і чародіями. Їм, до речі, як і "язичникам", вхід на виставку і "ринок невільників" заборонений.

Стерлігов негативно відгукується про представників ЛГБТ, пропонував ввести смертну кару для геїв.

Нагадаємо, торік православний мільйонер Стерлігов раптово заявив, що розлучається з дружиною і назвав трьох із п'яти своїх дітей "єретиками".

А 2011 року Стерлігов пророкував, що долар обвалиться і закликав повернутися до золота і срібла в розрахунках.