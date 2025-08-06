Не захотел отдавать нефтезавод: ФСБ на вертолетах явилась к "теневому хозяину" Дагестана

К бывшему госсекретарю Дагестана и основателю клуба "Анжи" Магомедову Магомед-Султану ФСБшники прилетели на вертолете прямо в особняк. Ранее его компания "Дагнефтепродукт" и созданный на его базе нефтеперабатывающий завод "Дагнотех" были национализированы.

Related video

Официально Магомед-Султана Магомедова, которого росСМИ называют "теневым хозяином" Дагестана, обвинили в мошенничестве и "легализации денежных средств, полученных преступным путем", пишет The Moscow Times.

Магомедов попал в опалу и его нефтяная компания была национализирована

В итоге ролик со спецоперации российской ФСБ опубликовали все росСМИ. Видно, что спецназ ФСБ летел в Дагестан на вертолетах и высаживался на предприятии и на территории роскошного особняка Магомедова.

ФСБшники заходят внутрь одного из зданий с автоматами. Командир приказывает досмотреть каждый этаж. 6 августа стало известно, что "Дагнефтепродукт" и созданный на его базе нефтеперабатывающий завод "Дагнотех" были национализированы. ФСБ обвинила Магомедова в том, что он украл эти активы общей стоимостью 100 млрд рублей у государства и якобы оформил на своих приближенных, используя административный ресурс.

На других кадрах, представленных службой, более 10 силовиков обыскивают его четырехэтажный особняк с мансардой и находят несколько единиц оружия, включая охотничье ружье "Сайга". Также они вскрывают болгаркой сейф, где обнаруживаются пачки рублей, долларов и евро, многочисленные драгоценности и коллекция часов. Кроме того, на видео демонстрируются черные пакеты с наличными и ключи от нескольких автомобилей.

Официально сообщается, что Магомедова подозревают в "хищении у государства" крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе "Дагнефтепродукт" в 2001-2005 годах.

"Предприятие оценивается в 100 млрд рублей, сейчас его уже вернули стране. Также оперативники арестовали имущество всех фигурантов стоимостью более 3 млрд руб", - сказано в сообщении.

Сам Магомед-Султан Магомедов был задержан, но затем отпущен под подписку о невыезде. 1 июля стало известно о его увольнении с должности госсекретаря Дагестана.

Кто такой Магомед-Султан Магомедов

Магомед-Султан Байболатович Магомедов — государственный секретарь Республики Дагестан России. Родился 7 июля 1955 года в Махачкале, окончил Дагестанский государственный университет по специальности "История", имеет степень кандидата экономических наук. Начинал работать на мебельной фабрике, после занял руководящие должности в нефтяной отрасли Дагестана. При его руководстве "Дагнефтепродукт" стал одним из ключевых участников регионального топливного рынка.

Магомедов приобрел известность как основатель и руководитель футбольного клуба "Анжи" из Махачкалы. В 2021 году Магомедов был назначен на должность государственного секретаря Республики Дагестан.

Магомедов с футболистами ФК "Анжи" Фото: РИА Новости

Напомним, 7 июля 2025 года стало известно о смерти министра транспорта РФ Романа Старовойта, которого в день его гибели уволил с занимаемой должности президент РФ Владимир Путин. Официально – Старовойт покончил с собой.

Также Фокус писал, что в Минтрансе РФ скончался замначальника отдела управления имуществом "Росавтодора" Андрей Корнейчук.