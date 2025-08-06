Не захотів віддавати нафтозавод: ФСБ на вертольотах з'явилася до "тіньового господаря" Дагестану

До колишнього держсекретаря Дагестану і засновника клубу "Анжи" Магомедова Магомед-Султана ФСБшники прилетіли на гелікоптері прямо до особняка. Раніше його компанію "Дагнефтепродукт" і створений на його базі нафтопереробний завод "Дагнотех" було націоналізовано.

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Офіційно Магомед-Султана Магомедова, якого росЗМІ називають "тіньовим господарем" Дагестану, звинуватили в шахрайстві та "легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом", пише The Moscow Times.

Магомедов потрапив в опалу і його нафтову компанію було націоналізовано

У підсумку ролик зі спецоперації російської ФСБ опублікували всі росЗМІ. Видно, що спецназ ФСБ летів до Дагестану на вертольотах і висаджувався на підприємстві та на території розкішного особняка Магомедова.

ФСБшники заходять всередину однієї з будівель з автоматами. Командир наказує оглянути кожен поверх. 6 серпня стало відомо, що "Дагнефтепродукт" і створений на його базі нафтопереробний завод "Дагнотех" було націоналізовано. ФСБ звинуватила Магомедова в тому, що він вкрав ці активи загальною вартістю 100 млрд рублів у держави і нібито оформив на своїх наближених, використовуючи адміністративний ресурс.

На інших кадрах, представлених службою, понад 10 силовиків обшукують його чотириповерховий особняк із мансардою і знаходять кілька одиниць зброї, включно з мисливською рушницею "Сайга". Також вони розкривають болгаркою сейф, де виявляються пачки рублів, доларів і євро, численні коштовності та колекція годинників. Крім того, на відео демонструються чорні пакети з готівкою і ключі від кількох автомобілів.

Офіційно повідомляють, що Магомедова підозрюють у "розкраданні у держави" найбільшого федерального нафтоперевалочного комплексу на Північному Кавказі "Дагнефтепродукт" у 2001-2005 роках.

"Підприємство оцінюється в 100 млрд рублів, зараз його вже повернули країні. Також оперативники заарештували майно всіх фігурантів вартістю понад 3 млрд руб.", — ідеться в повідомленні.

Сам Магомед-Султан Магомедов був затриманий, але потім відпущений під підписку про невиїзд. 1 липня стало відомо про його звільнення з посади держсекретаря Дагестану.

Хто такий Магомед-Султан Магомедов

Магомед-Султан Байболатович Магомедов — державний секретар Республіки Дагестан Росії. Народився 7 липня 1955 року в Махачкалі, закінчив Дагестанський державний університет за спеціальністю "Історія", має ступінь кандидата економічних наук. Починав працювати на меблевій фабриці, потім обійняв керівні посади в нафтовій галузі Дагестану. За його керівництва "Дагнефтепродукт" став одним із ключових учасників регіонального паливного ринку.

Магомедов набув популярності як засновник і керівник футбольного клубу "Анжи" з Махачкали. 2021 року Магомедова було призначено на посаду державного секретаря Республіки Дагестан.

Магомедов із футболістами ФК "Анжи" Фото: РИА Новости

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