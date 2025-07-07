Різко встав і помер: у Мінтрансі РФ сталася друга смерть за день

Слідом за звільненим міністром транспорту РФ Романом Старовойтом, який потім застрелився в Одинцово, помер заступник начальника відділу управління майном "Росавтодору" 42-річний Андрій Корнійчук.

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Як повідомляє телеграм-канал 112, Андрій Корнійчук помер на робочому місці в московській штаб-квартирі відомства в будівлі Мінтрансу РФ на Старій Басманній.

За попередньою інформацією, чоловікові раптово стало погано з серцем, він підвівся з-за столу і впав як підкошений. Медикам, які прибули, залишалося тільки констатувати смерть.

SHOT стверджує, що причина смерті співробітника Мінтрансу — зупинка серця. За версією каналу, це могло статися на тлі новин про відставку міністра транспорту Романа Старовойта.

Нагадаємо, що Роман Старовойт був знайдений мертвим біля особистого автомобіля в престижному районі Одинцово. За попередньою інформацією, він застрелився з нагородного пістолета.

Вранці 7 липня президент РФ Володимир Путін звільнив його з посади глави Мінтрансу РФ. На Романа Старовойта дав свідчення колишній (а тепер і нинішній) губернатор Курської області Олексій Смирнов, якого нещодавно затримали за розкрадання мільярда рублів під час зведення фортифікаційних споруд у регіоні.

Другою причиною звільнення називають те, що міністр не впорався з колапсом в аеропортах після нальоту українських безпілотників.

Раніше Фокус писав, що в Росії челябінський депутат "випадково" застрелився з власної рушниці, а викрадач покінчив життя самогубством на очах у поліції.