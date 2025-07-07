Резко встал и умер: в Минтрансе РФ случилась вторая смерть за день

Вслед за уволенным министром транспорта РФ Романом Старовойтом, который затем застрелился в Одинцово, скончался замначальника отдела управления имуществом "Росавтодора" 42-летний Андрей Корнейчук.

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Как сообщает телеграмм-канал 112, Андрей Корнейчук скончался на рабочем месте в московской штаб-квартире ведомства в здании Минтранса РФ на Старой Басманной.

По предварительной информации, мужчине внезапно стало плохо с сердцем, он встал из-за стола и упал как подкошенный. Прибывшим медик оставалось только констатировать смерть.

SHOT утверждает, что причина смерти сотрудника Минтранса — остановка сердца. По версии канала, это могло случиться на фоне новостей об отставке министра транспорта Романа Старовойта.

Напомним, что Роман Старовойт был найден мертвым возле личного автомобиля в престижном районе Одинцово. По предварительной информации, он застрелился из наградного пистолета.

Утром 7 июля президент РФ Владимир Путин уволил его с поста главы Минтранса РФ. На Романа Старовойта дал показания бывший (а теперь и нынешний) губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения миллиарда рублей при возведении фортификационных сооружений в регионе.

Второй причиной увольнения называют то, что министр не справился с коллапсом в аэропортах после налета украинских беспилотников.

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