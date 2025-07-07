Загрожувало до 20 років: спливли перші деталі про ексглаву Мінтрансу РФ, який наклав на себе руки

7 липня 2025 року стало відомо про смерть міністра транспорту РФ Романа Старовойта, якого в день його загибелі звільнив із займаної посади президент РФ Володимир Путін. Однак з'явилася інформація, що на момент звільнення чиновник уже був мертвий.

Related video

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов підтвердив смерть Романа Старовойта, але додав, це сталося "досить давно". За інформацією Forbes, екс-міністр помер понад добу тому, імовірно в ніч із 5 на 6 липня. Точний час смерті наразі встановлюють.

Тіло Старовойта з кульовим пораненням у скроню виявила особиста охорона міністра в одинцовському парку імені Малевича — за 110 метрів від припаркованої Tesla і за 15 хвилин їзди від його будинку.

Поруч знайшли нагородний пістолет Макарова, який він отримав від МВС у 2023 році за сприяння у виконанні завдань, пише "Лентач".

РЕН ТВ уточнює, що транспортний засіб оформлено на першого заступника начальника федеральної казенної установи "Управління автомобільних доріг "Кавказ" Федерального дорожнього агентства".

Джерело каналу повідомило журналістам, що Старовойт купив іномарку в Анзора Зубкаєва 2023 року. На ній було п'ять неоплачених штрафів на 6 тисяч.

Однією з перших на місце трагедії приїхала 25-річна Поліна Корнєєва, асистентка Старовойта і, за інформацією телеграм-каналу 112, його можлива співмешканка.

Курські ЗМІ називали її "майбутня перша леді Курська". Вона закінчила Курський медичний університет. Разом із нею Старовойт переїхав із регіону до столиці. Відео з ридаючою Поліною вже облетіли ЗМІ.

Поліна Корнєєва, ймовірна дівчина Романа Старовойта Фото: Shot

Провівши кілька хвилин у машині слідчого комітету, вона пересіла в міністерський "Аурус" і поїхала, відмовившись спілкуватися зі ЗМІ.

Слідчі знайшли в авто покійного портфель із гаджетами та вилучили все для вивчення. У машині було знято відбитки пальців і відібрано зразки ДНК. Зі свого боку, співробітники поліції переглядають камери спостереження в найближчому ЖК.

Офіційна причина самогубства Старовойта поки невідома. Але, як пише Shot, увечері 7 липня екс-міністра планували затримати і доставити на допит в одне з управлінь СКР у кримінальній справі про шахрайство в особливо великих розмірах. Щодо чиновника проводили перевірку щодо його причетності до розкрадань під час будівництва фортифікаційних споруд у Курській області.

На Романа Старовойта дав свідчення колишній (а тепер і нинішній) губернатор Курської області Олексій Смирнов, якого нещодавно затримали за розкрадання мільярда рублів під час зведення фортифікаційних споруд у регіоні.

Екс-міністру могло загрожувати до 20 років колонії у кримінальній справі за ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство) і ч. 4 ст. 160 (розтрата).

Щодо іншої інформації про чиновника, то Старовойт розлучився з дружиною 2021 року. У цьому шлюбі народилося дві доньки, молодшій зараз 15 років, старшій — 18. Молодша навчається у школі, грає на флейті, старша закінчила московську економічну школу, вчилася грати на фортепіано, відвідувала художню школу.

Востаннє Старовойт бачив близьких два дні тому — минулої суботи він приїжджав до доньки на змагання.

У травні цього року будинок, де жили рідні Старовойта, було виставлено на продаж. За ділянку площею 18 соток, на якій розташований розкішний дім у класичному стилі в охоронюваному селищі на березі мальовничої бухти в районі Мякініно, просили 260 млн рублів.

Будинок родичів Старовойта виставили на продаж у травні Фото: Shot

Раніше Фокус писав, що в Мінтрансі РФ помер заступник начальника відділу управління майном "Росавтодору" Андрій Корнійчук.