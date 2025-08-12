В Антарктиде нашли останки исследователя, который исчез 66 лет назад (фото)

Помогло в этом глобальное потепление, так как ледник отступил и тело британца Денниса "Динь" Белла удалось отыскать в расселине, куда он провалился в 1959 году.

25-летний радист Деннис "Динь" Белл упал в расщелину во время работы в рамках проекта по исследованию зависимых территорий Фолклендских островов. И его тело оставалось ненайденным в течение 66 лет, пишет The Guardian.

Белл работал в Службе исследования зависимых территорий Фолклендских островов (FIDS), ныне Британской антарктической службе (BAS). Он погиб через несколько недель после своего 25-летия. Его тело было обнаружено группой польских ученых в Антарктиде.

Территория у подножия ледника Экология, где были найдены останки и вещи Денниса Белла Фото: Соцсети

Неподалеку было обнаружено более 200 личных вещей, в том числе радиооборудование, фонарик, лыжные палки, наручные часы Erguel с надписью, шведский нож Mora и эбонитовый мундштук курительной трубки.

Человеческие останки были отправлены на Фолклендские острова, а затем доставлены в Лондон Королевскими ВВС.

ДНК-тест в Королевском колледже Лондона выявил совпадение с образцами останков братьев и сестер Белла. Его брат Дэвид, живущий в Австралии, рассказал: "Когда мы с моей сестрой Валери узнали, что наш брат Деннис найден спустя 66 лет, мы были потрясены и изумлены. Британская антарктическая служба и Британский фонд антарктических памятников оказали нам огромную поддержку, и, в сочетании с чуткостью польской команды, которая помогла вернуть его домой, это помогло нам смириться с трагической потерей нашего замечательного брата".

Деннис Белл (слева) с коллегами на станции в заливе Адмиралтейства в 1959 году Фото: Соцсети

Семья Белла еще не решила, как почтить его память.

В 1959 году Белл проводил изыскательские и геологические работы в рамках двухлетнего задания вместе с тремя другими исследователями, работавшими в Адмиралтейском заливе, небольшой британской базе на острове Кинг-Джордж.

Поднимаясь по леднику, Белл и геодезист Джефф Стокс преодолели трещину и решили, что путь свободен. Однако глубокий рыхлый снег затруднял движение, а собаки, сопровождавшие их, явно устали.

Чтобы подбодрить их, Белл пошел вперед и внезапно исчез, оставив после себя зияющую дыру в снегу.

Он упал с высоты 30 метров. Стокс попытался спасти Белла, спустив веревку, которую тот привязал к поясу. Но когда Белл стал выбираться, веревка оборвалась и он снова упал, видимо разбившись насмерть, так как на крики Стокса он больше не отвечал.

Стокс спустился вниз по леднику и встретил поднимавшихся наверх метеоролога Кена Гибсона и геолога Колина Бартона.

Они попытались вернуться к трещине, но погода испортилась прежде, чем они смогли туда добраться.

Гибсон рассказывал: "Мы нашли место, наверное, часов через 12. Он никак не мог выжить".

Директор BAS, профессор Джейн Фрэнсис, сказала: "Подтверждение принадлежности останков, найденных на леднике Экология, Деннису "Динь" Беллу, — трогательный и глубокий момент. Деннис был одним из многих отважных сотрудников FID, внесших вклад в раннюю науку и исследование Антарктиды в чрезвычайно суровых условиях".

Станция Адмиралтейского залива, где работал Деннис Белл, фотография 1951 года Фото: Соцсети

Председатель Британского фонда памятников Антарктики Род Рис Джонс заявил: "Открытие Денниса Белла остро демонстрирует, во сколько обошлись научные исследования в Антарктиде в годы, когда транспорт и связь еще не были развиты. Многие из пропавших без вести так и не были найдены, что делает это открытие ещё более примечательным".

