В Антарктиді знайшли останки дослідника, який зник 66 років тому (фото)

Допомогло в цьому глобальне потепління, оскільки льодовик відступив і тіло британця Денніса "Дінь" Белла вдалося відшукати в ущелині, куди він провалився 1959 року.

25-річний радист Денніс "Дінь" Белл впав у ущелину під час роботи в рамках проєкту з дослідження залежних територій Фолклендських островів. І його тіло залишалося незнайденим протягом 66 років, пише The Guardian.

Белл працював у Службі дослідження залежних територій Фолклендських островів (FIDS), нині Британській антарктичній службі (BAS). Він загинув через кілька тижнів після свого 25-річчя. Його тіло було виявлено групою польських учених в Антарктиді.

Територія біля підніжжя льодовика Екологія, де були знайдені останки і речі Денніса Белла Фото: Соцсети

Неподалік було виявлено понад 200 особистих речей, зокрема радіообладнання, ліхтарик, лижні палиці, наручний годинник Erguel з написом, шведський ніж Mora та ебонітовий мундштук курильної трубки.

Людські останки були відправлені на Фолклендські острови, а потім доставлені в Лондон Королівськими ВПС.

ДНК-тест у Королівському коледжі Лондона виявив збіг зі зразками останків братів і сестер Белла. Його брат Девід, який живе в Австралії, розповів: "Коли ми з моєю сестрою Валері дізналися, що нашого брата Денніса знайдено за 66 років, ми були вражені й здивовані. Британська антарктична служба і Британський фонд антарктичних пам'яток надали нам величезну підтримку, і, в поєднанні з чуйністю польської команди, яка допомогла повернути його додому, це допомогло нам змиритися з трагічною втратою нашого чудового брата".

Денніс Белл (ліворуч) із колегами на станції в затоці Адміралтейства 1959 року Фото: Соцсети

Сім'я Белла ще не вирішила, як вшанувати його пам'ять.

1959 року Белл проводив вишукувальні та геологічні роботи в межах дворічного завдання разом із трьома іншими дослідниками, які працювали в Адміралтейській затоці, невеликій британській базі на острові Кінг-Джордж.

Піднімаючись льодовиком, Белл і геодезист Джефф Стокс подолали тріщину і вирішили, що шлях вільний. Однак глибокий пухкий сніг ускладнював рух, а собаки, які супроводжували їх, явно втомилися.

Щоб підбадьорити їх, Белл пішов уперед і раптово зник, залишивши після себе зяючу діру в снігу.

Він упав із висоти 30 метрів. Стокс спробував врятувати Белла, спустивши мотузку, яку той прив'язав до пояса. Але коли Белл став вибиратися, мотузка обірвалася, і він знову впав, мабуть, розбившись на смерть, оскільки на крики Стокса він більше не відповідав.

Стокс спустився вниз льодовиком і зустрів метеоролога Кена Гібсона і геолога Коліна Бартона, які піднімалися нагору.

Вони спробували повернутися до тріщини, але погода зіпсувалася перш, ніж вони змогли туди дістатися.

Гібсон розповідав: "Ми знайшли місце, напевно, годин через 12. Він ніяк не міг вижити".

Директор BAS, професор Джейн Френсіс, сказала: "Підтвердження приналежності останків, знайдених на льодовику Екологія, Деннісу "Дінь" Беллу, — зворушливий і глибокий момент. Денніс був одним із багатьох відважних співробітників FID, які зробили внесок у ранню науку і дослідження Антарктиди в надзвичайно суворих умовах".

Станція Адміралтейської затоки, де працював Денніс Белл, фотографія 1951 року Фото: Соцсети

Голова Британського фонду пам'ятників Антарктики Род Ріс Джонс заявив: "Відкриття Денніса Белла гостро демонструє, у скільки обійшлися наукові дослідження в Антарктиді в роки, коли транспорт і зв'язок ще не були розвинені. Багато хто зі зниклих безвісти так і не був знайдений, що робить це відкриття ще більш примітним".

Нагадаємо, співробітники американського телеканалу National Geographic разом з альпіністами виявили рештки, які, як припускають, належали зниклому під час підйому на Еверест британському досліднику Ендрю Ірвіну. Він і його колега Джордж Меллорі зникли 1924 року.

