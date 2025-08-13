В Ираке хотят спасти дом знаменитой Агаты Кристи: где он находится (фото)

Особняк в Багдаде, где писательница жила вместе со своим вторым мужем, находится в плачевном состоянии. Но при этом остается популярной достопримечательностью.

Исторический дом на берегу реки Тигр, где много лет прожила британская писательница детективов Агата Кристи, нуждается в ремонте. И власти Багдада намереваются его спасти, пока особняк окончательно не развалился, сообщает Yle.

Агата Кристи, одна из самых известных в мире писательниц, прожила в Ираке почти 13 лет. Ее второй муж, Макс Маллоуэн, работал археологом в разных частях Ближнего Востока.

Дом Агаты Кристи в Багдаде разрушается Фото: Соцсети Дом Агаты Кристи в Багдаде разрушается Фото: Соцсети

После развода с первым супругом, Арчибальдом Кристи, который был неверен писательнице, она отправилась в 1930 году в путешествие по Ираку. На раскопках в Уре она и познакомилась со своим будущим супругом — археологом Максом Маллоуэном, специалистом по древней Передней Азии. Он был моложе ее почти на четырнадцать лет.

Несмотря на неодобрение некоторых близких они поженились 11 сентября 1930 года в церкви Святого Кутберта в Эдинбурге.

Агате Кристи даже приписывается выражение, что для археолога женщина должна быть как можно старше, ведь тогда ее ценность значительно возрастает.

Редкое фото Агаты Кристи на балконе дома в Багдаде Фото: Соцсети

Тогда писательница стала часто путешествовать по Сирии и Ираку с супругом. Эти поездки вдохновили ее на написание книги "Расскажи, как ты живешь" и романа "Убийство в Месопотамии" с Эркюлем Пуаро. Даже действие классического романа "Убийство в "Восточном экспрессе" частично происходит в этом городе. Во времена Агаты Кристи Багдад имел регулярное железнодорожное сообщение с Турцией и Европой.

Агата Кристи на раскопках в Ираке вместе с супругом

В браке с Маллоуэном Агата Кристи прожила всю оставшуюся жизнь, до своей смерти в 1976 году.

Но сейчас резиденция Агата Кристи на реке Тигр нуждается в капитальном ремонте.

В Ираке ведутся дебаты о реконструкции квартиры писательницы под музей с целью сохранения наследия Агаты.

Тем временем еще одна резиденция Агаты Кристи на краю древнего Нимруда, древнего города Месопотамии, возведенного на берегу Тигра в 30 км от Мосула была полностью уничтожена еще в 2014 году.

Дом Агаты Кристи возле Нимруда в Ираке был разрушен

Боевики-исламисты разровняли древнюю столицу Ассирии бульдозерами, а то что не могли разбить – взорвали. Остатки Нимруда, включая 50 мавзолеев, библиотеку, древний Акрополь и дом Кристи заодно, было уничтожены.

