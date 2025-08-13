В Іраку хочуть врятувати будинок знаменитої Агати Крісті: де він розташований (фото)

Особняк у Багдаді, де письменниця жила разом зі своїм другим чоловіком, перебуває в жалюгідному стані. Але при цьому залишається популярною пам'яткою.

Історичний будинок на березі річки Тигр, де багато років прожила британська письменниця детективів Агата Крісті, потребує ремонту. І влада Багдада має намір його врятувати, поки особняк остаточно не розвалився, повідомляє Yle.

Агата Крісті, одна з найвідоміших у світі письменниць, прожила в Іраку майже 13 років. Її другий чоловік, Макс Малловен, працював археологом у різних частинах Близького Сходу.

Будинок Агати Крісті в Багдаді руйнується Фото: Соцсети Будинок Агати Крісті в Багдаді руйнується Фото: Соцсети

Після розлучення з першим чоловіком, Арчибальдом Крісті, який був невірний письменниці, вона вирушила 1930 року в подорож Іраком. На розкопках в Урі вона і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком — археологом Максом Малловеном, фахівцем з давньої Передньої Азії. Він був молодший за неї майже на чотирнадцять років.

Незважаючи на несхвалення деяких близьких, вони одружилися 11 вересня 1930 року в церкві Святого Кутберта в Единбурзі.

Агаті Крісті навіть приписується вислів, що для археолога жінка має бути якомога старшою, адже тоді її цінність значно зростає.

Рідкісне фото Агати Крісті на балконі будинку в Багдаді Фото: Соцсети

Тоді письменниця стала часто подорожувати Сирією та Іраком з чоловіком. Ці поїздки надихнули її на написання книги "Розкажи, як ти живеш" і роману "Вбивство в Месопотамії" з Еркюлем Пуаро. Навіть дія класичного роману "Вбивство у "Східному експресі" частково відбувається в цьому місті. За часів Агати Крісті Багдад мав регулярне залізничне сполучення з Туреччиною та Європою.

Агата Крісті на розкопках в Іраку разом із чоловіком

У шлюбі з Малловеном Агата Крісті прожила все життя, до своєї смерті 1976 року.

Але зараз резиденція Агата Крісті на річці Тигр потребує капітального ремонту.

В Іраку тривають дебати про реконструкцію квартири письменниці під музей з метою збереження спадщини Агати.

Тим часом ще одна резиденція Агати Крісті на краю стародавнього Німруда, стародавнього міста Месопотамії, зведеного на березі Тигра за 30 км від Мосула, була повністю знищена ще 2014 року.

Будинок Агати Крісті біля Німруда в Іраку було зруйновано

Бойовики-ісламісти розрівняли стародавню столицю Ассирії бульдозерами, а те що не могли розбити — підірвали. Залишки Німруда, включно з 50 мавзолеями, бібліотекою, стародавнім Акрополем і будинком Крісті заодно, було знищено.

