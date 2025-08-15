Драма в Тихом океане: одна из самых маленьких стран исчезнет с карты мира к 2050 году — что ей грозит

Небольшое островное государство Тувалу в Тихом океане может навсегда изменить карту мира, поскольку столкнулось с серьезной климатической катастрофой. Население страны готовится к массовой миграции, чтобы спасти свою жизнь, культуру и национальную идентичность.

Тувалу сейчас является домом для около 11 тысяч человек, и это официально одна из самых маленьких стран на планете. В современных условиях, когда сильное повышение уровня океана угрожает существованию их территории, ее называют также одной из самых уязвимых стран на земле. О том, что здесь происходит сейчас, рассказало медиа RMF24.

Тувалу состоит всего из девяти коралловых атоллов общей площадью около 26 километров квадратных. При этом главный остров страны Фунафути возвышается всего на 50 сантиметров над уровнем моря. Это означает то, что даже умеренные штормы или высокие приливы способны вызвать масштабные затопления.

Уровень воды растет

Ученые бьют тревогу: на протяжении последних 30 лет уровень воды вокруг Тувалу поднимается значительными темпами. За это время он поднялся на 15 сантиметров, и это в полтора раза быстрее темпы, чем демонстрирует средний мировой показатель.

Прогнозы исследователей неутешительны: уже к 2050 году остров накроет вода. Так, к тому времени более половины столицы окажется под водой. К концу века, по прогнозам ученых, до 95% территории, которую сейчас охватывает Тувалу, может быть полностью затоплена в результате стремительного роста уровня воды в океане.

Власти Тувалу готовят беспрецедентную эвакуацию

Получив предупреждение от ученых, власти Тувалу начали масштабную операцию по плановой миграции всего населения страны. В 2023 году правительство подписало новаторский Договор о союзе Фалепили с Австралией. Он предусматривает, что 280 граждан Тувалу в год могут получать постоянный вид на жительство на континенте.

Встревоженные приближающейся катастрофой, граждане уже к июлю 2025 года подали более 8700 заявок. Это — 82% населения всего государства.

Предполагается, что эти люди получат право работать, получать образование и медицинскую помощь в Австралии как граждане этой страны, рассказало издание NHK.

В случае, если эта тенденция сохранится, уже через четыре года все население Тувалу.

"Это будет первый случай в мировой истории, когда целая нация будет вынуждена покинуть свою территорию из-за изменения климата", — пишет издание.

