Мемная революция: Кембриджский словарь официально признал слова из Интернета

Кембриджский словарь английского языка в этом году пополнится около шестью тысячами новых слов и выражений. Среди них — интернет-сленг skibidi, tradwife и другие термины, родившиеся благодаря соцсетям.

Как сообщает BBC, по словам менеджера лексической программы Кембриджского словаря Колина Макинтоша, языковые инновации, которые распространяются онлайн, все больше влияют на английский.

"Интернет-культура меняет английский язык, и это интересно наблюдать и фиксировать в словаре", — отметил специалист.

Одним из ярких примеров стал термин skibidi. В словаре он определяется как слово с разными значениями — от "крутой" или "плохой" до шутливого восклицания без конкретного смысла. В разговоре его могут использовать, например, в форме "What the skibidi are you doing?", что близко по смыслу к украинскому "Какого черта ты это делаешь?".

Большую популярность этому слову принесла онлайн-культура. Так, Ким Кардашьян в своем Instagram показала видео, где на ожерелье была надпись "skibidi toilet" — это название вирусной серии анимационных роликов на YouTube, автор которых и придумал слово.

Еще одно новое понятие — tradwife. Оно происходит от словосочетания "traditional wife" ("традиционная жена") и описывает женщину, которая ведет классический образ жизни: воспитание детей, домашняя работа и кулинария, совмещенные с активным присутствием в соцсетях.

В словарь войдут и сокращенные версии уже известных терминов. Например, delulu — от "delusional" ("бредовый"), что означает "верить в нереальное или ложное, обычно по собственному выбору".

Среди новых слов есть и те, что появились благодаря распространению дистанционной работы. Так, в словаре появится выражение mouse jiggler — устройство или программа, которая создает иллюзию активности пользователя за компьютером, позволяя ему заниматься другими делами.

Также составители добавили составные термины. Например, broligarchy — сочетание слов "bro" ("браток") и "oligarchy" ("олигархия"). Оно означает небольшую группу состоятельных и влиятельных мужчин, в основном в сфере технологий, которые имеют значительное политическое влияние. Этим словом, в частности, описывали Джеффа Безоса, Илона Маска и Марка Цукерберга, присутствовавших на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.

Напомним, ранее Кембриджский словарь уже неоднократно пополнялся словами, которые возникли благодаря массовой культуре и соцсетям, ведь именно они сейчас больше всего влияют на развитие языка.

