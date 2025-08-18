Мемна революція: Кембриджський словник офіційно визнав слова з Інтернету

Кембриджський словник англійської мови цього року поповниться близько шістьма тисячами нових слів і виразів. Серед них – інтернет-сленг skibidi, tradwife та інші терміни, що народилися завдяки соцмережам.

Як повідомляє BBC, за словами менеджера лексичної програми Кембриджського словника Коліна Макінтоша, мовні інновації, які поширюються онлайн, дедалі більше впливають на англійську.

"Інтернет-культура змінює англійську мову, і це цікаво спостерігати і фіксувати у словнику", – зазначив фахівець.

Одним із яскравих прикладів став термін skibidi. У словнику він визначається як слово з різними значеннями – від "крутий" чи "поганий" до жартівливого вигуку без конкретного сенсу. У розмові його можуть використати, наприклад, у формі "What the skibidi are you doing?", що близьке за змістом до українського "Якого дідька ти це робиш?".

Велику популярність цьому слову принесла онлайн-культура. Так, Кім Кардаш’ян у своєму Instagram показала відео, де на намисті був напис "skibidi toilet" – це назва вірусної серії анімаційних роликів на YouTube, автор яких і вигадав слово.

Ще одне нове поняття – tradwife. Воно походить від словосполучення "traditional wife" ("традиційна дружина") й описує жінку, яка веде класичний спосіб життя: виховання дітей, хатня робота та кулінарія, поєднані з активною присутністю у соцмережах.

До словника увійдуть і скорочені версії вже відомих термінів. Наприклад, delulu – від "delusional" ("маячний"), що означає "вірити в нереальне чи неправдиве, зазвичай за власним вибором".

Серед нових слів є й ті, що з’явилися завдяки поширенню дистанційної роботи. Так, у словнику з’явиться вираз mouse jiggler – пристрій чи програма, яка створює ілюзію активності користувача за комп’ютером, дозволяючи йому займатися іншими справами.

Також укладачі додали складові терміни. Наприклад, broligarchy – поєднання слів "bro" ("браток") та "oligarchy" ("олігархія"). Воно означає невелику групу заможних і впливових чоловіків, здебільшого у сфері технологій, які мають значний політичний вплив. Цим словом, зокрема, описували Джеффа Безоса, Ілона Маска та Марка Цукерберга, присутніх на інавгурації Дональда Трампа у 2017 році.

Нагадаємо, раніше Кембриджський словник уже неодноразово поповнювався словами, які виникли завдяки масовій культурі та соцмережам, адже саме вони нині найбільше впливають на розвиток мови.

