Мог выпустить ключи из рук: суд обязал выплатить более 24 млн охраннику с эпилепсией

Охранник британской тюрьмы получит компенсацию в размере более 440 тысяч фунтов стерлингов (более 24,5 миллиона гривен) после незаконного увольнения из-за диагноза — эпилепсия. Руководство опасалось, что во время приступа он может уронить ключи, которые смогут забрать заключенные, что создаст угрозу безопасности.

Как сообщает Daily Mail, история Эндрю Маллингера началась в тюрьме HMP Holme House в графстве Дарем. После установления диагноза в начале 2023 года его перевели на ограниченные обязанности, исключающие контакт с заключенными, самостоятельную работу, ночные смены и ношение ключей. Медицинские работники рекомендовали придерживаться такого режима не менее шести месяцев после последнего приступа.

Однако уже через несколько месяцев руководство тюрьмы, которое находилось под давлением из-за высокого уровня отсутствия сотрудников по болезни, решило уволить Маллингера. На встрече губернатор заявил, что большое количество больничных и ограничений не свидетельствует о "качественном и эффективном обслуживании".

Судья по трудовым спорам Адель Аспден признала такое решение дискриминационным. "Министерство юстиции не выполнило свою обязанность внести разумные коррективы. Если бы оно выполнило эту обязанность, они не уволили бы истца", — отметила она в решении.

Суд отметил, что можно было найти альтернативные решения, например, продолжить его административную работу без доступа к ключам, отстранить по состоянию здоровья или открыть больничный, вместо того, чтобы сразу увольнять. Влияние увольнения на жизнь Маллингера было оценено как "очень значимое", поскольку он потерял всю карьеру в тюремной системе.

Напомним, что в британском трудовом праве работодатель обязан принимать все разумные меры для адаптации работника с инвалидностью. Дело Маллингера стало ярким примером системной ошибки, когда беспокойство о безопасности, хотя и законное, не было подкреплено попытками найти компромисс.

