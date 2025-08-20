Міг випустити ключі з рук: суд зобов'язав виплатити понад 24 млн охоронцю з епілепсією

Охоронець британської в'язниці отримає компенсацію у розмірі понад 440 тисяч фунтів стерлінгів (понад 24,5 мільйона гривень) після незаконного звільнення через діагноз – епілепсію. Керівництво побоювалося, що під час нападу він може впустити ключі, які зможуть забрати ув'язнені, що створить загрозу безпеці.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, історія Ендрю Маллінгера почалася у в'язниці HMP Holme House у графстві Дарем. Після встановлення діагнозу на початку 2023 року його перевели на обмежені обов'язки, що виключали контакт з ув'язненими, самостійну роботу, нічні зміни та носіння ключів. Медичні працівники рекомендували дотримуватися такого режиму щонайменше шість місяців після останнього нападу.

Проте вже через кілька місяців керівництво в'язниці, яке перебувало під тиском через високий рівень відсутності співробітників через хворобу, вирішило звільнити Маллінгера. На зустрічі губернатор заявив, що велика кількість лікарняних та обмежень не свідчить про "якісне та ефективне обслуговування".

Суддя з трудових спорів Адель Аспден визнала таке рішення дискримінаційним. "Міністерство юстиції не виконало свій обов'язок внести розумні корективи. Якби воно виконало цей обов’язок, вони не звільнили б позивача", – зазначила вона у рішенні.

Суд зазначив, що можна було знайти альтернативні рішення, наприклад, продовжити його адміністративну роботу без доступу до ключів, відсторонити за станом здоров’я або відкрити лікарняний, замість того, щоби одразу звільняти. Вплив звільнення на життя Маллінгера було оцінено як "дуже значимий", оскільки він втратив усе кар’єру у в’язничній системі.

Нагадаємо, що в британському трудовому праві роботодавець зобов'язаний вживати всіх розумних заходів для адаптації працівника з інвалідністю. Справа Маллінгера стала яскравим прикладом системної помилки, коли занепокоєння безпекою, хоча й законне, не було підкріплене спробами знайти компроміс.

Фокус писав що в Африці у дітей виявили форму епілепсії, при якій вони кивають головами 20 разів за хвилину.

Фокус також повідомляв, що чоловік пережив важкий інсульт і став полярником.