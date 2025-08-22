Вход воспрещен: шотландская крепость не устояла перед природой и высокими ценами (видео)

Замок, в котором когда-то жил прадед голливудской актрисы Хелены Бонэм Картер и останавливался бывший премьер-министр Великобритании Герберт Асквит, более 70 лет заброшен и превращается в руины.

Шотландская крепость Далкухарран, построенная в XVIII веке, находится в заброшенной сельской местности Эйршира, и природа постепенно прячет руины под ветвями деревьев и кустарников, пишет The Sun.

Замок расположен всего в шести милях от прибрежного города Гирван. Печальная судьба, постигшая строение после Второй мировой войны, во многом обусловлена размерами здания, что делало его слишком дорогим в обслуживании.

Несмотря на попытки сохранить и восстановить замок, он столкнулся с рядом проблем, включая вандализм и разрушение. Свинцовую крышу с него сняли в 1967 году, чтобы владельцы могли объявить здание непригодным для проживания и избежать уплаты налога.

В 1971-м замок признали памятником архитектуры категории А, что означает, что он имеет национальное или международное архитектурное или историческое значение. Он описывался как особняк в замковом стиле, построенный Робертом Адамом около 1790 года.

Внутренние помещения находились в хорошем состоянии в конце 1960-х годов, когда в последний раз в течение короткого периода времени здание использовалось как школа.

Сейчас же замок пришел в такой упадок, что вход в него запретили по соображениям безопасности.

Это сооружение часто путают с руинами Старого замка Далкухарран, который стоит неподалеку, но был заброшен около 1800 года.

В "новом" замке есть величественный центральный входной зал и винтовая лестница. Перед входом стояло длинное, низкое здание конюшен, которое сейчас заросло кустарниками и лежит в руинах.

В июне 2019 года все поместье площадью 261 акр было выставлено на продажу по ориентировочной цене 800 000 фунтов стерлингов.

В комплекте шли "средневековые руины замка Далкухарран и впечатляющий особняк Далкухарран, плодородные сельскохозяйственные угодья, зрелый лес и ряд небольших возможностей для застройки".

Хотя дом нельзя трогать, кроме как для реставрации, риелторы заявили, что на участке, расположенном примерно в 50 милях к югу от Глазго, есть разрешение на строительство поля для гольфа и домов. Он больше не продается.

