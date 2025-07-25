Хозяин бесследно исчез: в Лондоне обнаружен жуткий особняк за 1 млн фунтов (видео)

Заброшенный особняк на окраине Лондона будоражит фантазию и вызывает неподдельные эмоции у тех, кому удалось побывать там.

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Один из них – блогер, известный в интернете как The Bearded Explorer, описал это как "попадание в капсулу времени", о чем и рассказал The Mirror.

Этот особняк стоимостью миллион фунтов стерлингов ранее принадлежал бывшему офицеру Королевских ВВС, ставшему богатым руководителем нефтяной компании. Классический BMW все еще стоит на подъездной дорожке, а на кухне — недоеденный обед.

На подъездной дорожке стоит старый BMW Фото: Скриншот

Обширный особняк выглядит так, будто застыл во времени: свет все еще горит, а детские игрушки разбросаны по полу. Внутри дома роскошная мебель, одежда и семейные фотографии покрыты толстым слоем пыли. На полу лежат стопки нераспечатанных писем, а шкаф заполнен консервными банками со сроком годности около трех лет.

"Честно говоря, это было похоже на то, как будто люди просто выскочили в магазин и больше не вернулись", – говорит исследователь заброшенных мест по имени Колин.

Он сказал, что слышал несколько историй о том, почему дом был заброшен, но это до сих пор остается загадкой. Некоторые предполагают, что владелец бежал от финансовых проблем, другие шепчутся о юридических проблемах. Но никто точно не знает, и именно это делает это место таким пугающим.

Повсюду были найдены другие дорогие автомобили, включая безупречный Jaguar XK8.

"Не могу поверить, что он здесь, это безумие", — признается Колин. Автомобиль был первоначально зарегистрирован в 2001 году, а техосмотр закончился в 2014 году.

"Сейчас у него пробег 19 000 миль, так что, думаю, он почти не использовался", — говорит мужчина.

Ранее Фокус писал, что пара пенсионеров из Великобритании превратила заброшенный особняк в миллионный дом для вечеринок. Всего за два года и 520 тысяч фунтов стерлингов инвестиций разрушенный дом стал востребованным объектом на Airbnb, собирающим гостей со всей страны.

Мы также рассказывали, что мужчина "случайно" купил 200-летний заброшенный особняк в Центральной Пенсильвании и превратил его в дом мечты.