Пенсионеры превратили заброшенный особняк в миллионный дом для вечеринок (фото)

Пара пенсионеров из Великобритании превратила полуразрушенный дом без окон, электричества и крыши в роскошный особняк с садом, игровой зоной и диско-кухней.

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Об этом пишет Daily Star.

Пенсионеры Джоанн Шилс (60 лет) и ее партнер Джефф Белл (61 лет) из Великобритании превратили обветшалый 140-летний особняк в роскошный дом для вечеринок с яркой диско-кухней, игровыми залами и частным садом. Всего за два года и 520 тысяч фунтов стерлингов инвестиций разрушенный дом стал востребованным объектом на Airbnb, собирающим гостей со всей страны.

Пара приобрела старинную усадьбу Грейстондейл в мае 2022 года за 300 тысяч фунтов стерлингов. Дом был в аварийном состоянии: без окон, электричества, газа и с протекающей крышей. Когда-то на этом месте стояла фабрика по производству лакокрасочных материалов, и, по словам Джоанн, сама история постройки добавляла ему особой таинственности.

Дом был в аварийном состоянии Фото: SWNS

Восстановление заняло два полных года. Все это время Джоанн и Джефф жили в фургоне на заднем дворе, вручную восстанавливая помещения, потолки, проводку и систему отопления.

В течение полугода пара также ухаживала за тяжело больным отцом Джеффа, совмещая заботу с кропотливой реставрацией.

На ремонт ушло 2 года Фото: SWNS

После ремонта особняк способен разместить до 14 гостей в 8 спальнях. Внутри есть диско-кухня с зеркальными поверхностями и неоновым освещением, бильярдный стол, дартс, комнаты для отдыха и даже кабинет, отделанный дубовыми панелями. Сад площадью в один акр был полностью пересажен: изначально на участке росло лишь одно дерево, теперь же это уютная зеленая зона для отдыха.

Все материалы, по словам Джоанн, были "вторичными" — от кухонных гарнитуров до уличных растений.

"Я всегда перерабатываю. Все в доме уже имело жизнь раньше — и теперь оно продолжает ее здесь", — сказала британка.

Джоанн Шилс и ее партнер Джефф Белл живут рядом с особняком Фото: SWNS

Первоначально пара планировала остаться в доме навсегда, однако его масштаб оказался чрезмерным для двоих.

"Когда мы включали отопление, было ощущение, что запускаем реактивный двигатель", — шутит Джоанн.

В итоге они построили себе компактный коттедж прямо на участке, а особняк с сентября стал доступен для аренды. Особняк также попал в эфир программы Renovation Nation на Channel 4, став наглядным примером того, как страсть, трудолюбие и упорство могут вдохнуть новую жизнь даже в самое забытое здание.

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