Пенсіонери перетворили покинутий особняк на мільйонний будинок для вечірок (фото)

Пара пенсіонерів із Великої Британії перетворила напівзруйнований будинок без вікон, електрики й даху на розкішний особняк із садом, ігровою зоною і диско-кухнею.

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Про це пише Daily Star.

Пенсіонери Джоанн Шилс (60 років) та її партнер Джефф Белл (61 рік) з Великої Британії перетворили занепалий 140-річний особняк на розкішний будинок для вечірок з яскравою диско-кухнею, ігровими залами й приватним садом. Усього за два роки і 520 тисяч фунтів стерлінгів інвестицій зруйнований будинок став затребуваним об'єктом на Airbnb, що збирає гостей з усієї країни.

Пара придбала старовинну садибу Грейстондейл у травні 2022 року за 300 тисяч фунтів стерлінгів. Будинок був в аварійному стані: без вікон, електрики, газу і з дахом, що протікав. Колись на цьому місці стояла фабрика з виробництва лакофарбових матеріалів, і, за словами Джоанн, сама історія споруди додавала йому особливої таємничості.

Будинок був в аварійному стані Фото: SWNS

Відновлення зайняло два повних роки. Весь цей час Джоанн і Джефф жили у фургоні на задньому дворі, вручну відновлюючи приміщення, стелі, проводку і систему опалення.

Протягом пів року пара також доглядала за тяжко хворим батьком Джеффа, поєднуючи турботу з копіткою реставрацією.

На ремонт пішло 2 роки Фото: SWNS

Після ремонту особняк здатний розмістити до 14 гостей у 8 спальнях. Усередині є диско-кухня з дзеркальними поверхнями й неоновим освітленням, більярдний стіл, дартс, кімнати для відпочинку і навіть кабінет, оздоблений дубовими панелями. Сад площею в один акр був повністю пересаджений: спочатку на ділянці росло лише одне дерево, тепер же це затишна зелена зона для відпочинку.

Усі матеріали, за словами Джоанн, були "вторинними" — від кухонних гарнітурів до вуличних рослин.

"Я завжди переробляю. Усе в будинку вже мало життя раніше — і тепер воно продовжує його тут", — сказала британка.

Джоанн Шилс та її партнер Джефф Белл живуть поруч з особняком Фото: SWNS

Спочатку пара планувала залишитися в будинку назавжди, проте його масштаб виявився надмірним для двох.

"Коли ми вмикали опалення, було відчуття, що запускаємо реактивний двигун", — жартує Джоанн.

У підсумку вони побудували собі компактний котедж прямо на ділянці, а особняк з вересня став доступний для оренди. Особняк також потрапив в ефір програми Renovation Nation на Channel 4, ставши наочним прикладом того, як пристрасть, працьовитість і наполегливість можуть вдихнути нове життя навіть у найзабутішу будівлю.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя перетворило стару занедбану ферму на будинок мрії. Софі та Рокі Голді знайшли альтернативу життю серед міської метушні. Пара знайшла своє місце, облаштовуючи стару ферму в Кентуккі (США) і прагнучи до 90% самодостатності.

Також стало відомо, що старовинний вагон перетворили на затишний будинок для 5 осіб. У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальне житло. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.