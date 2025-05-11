Життя з нуля: подружжя перетворило занедбану ферму на будинок мрії — скільки вони витратили

Софі та Рокі Голді знайшли альтернативу життю серед міської метушні. Подружжя знайшло своє місце, облаштовуючи стару ферму в Кентуккі (США) і прагнучи 90% самодостатності.

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Про це пише Moneywise.

На тлі стрімкого зростання цін на житло, коли мрії про власний дім для багатьох американців стають недосяжними, подружжя з Кентуккі (США) обрало зовсім інший шлях, і не пошкодувало.

Навесні 2024 року Софі Гілер Голді (37 років), ветеран армії США, та її чоловік Рокі Голді (50 років), колишній морський піхотинець, придбали за $390 000 ділянку площею 37,5 акрів у сільській місцевості. Ферма потребувала капітального відновлення, але пара побачила в ній не тільки місце для життя, а й шанс створити щось більше, справжню сучасну садибу.

На території нової ферми були дві дерев'яні будівлі 1840-х років, основний будинок площею 2200 кв. футів (204 кв. м) з чотирма спальнями й однією ванною, окремий будиночок площею 200 кв. футів (18,5 кв. м) і дві старі комори. Ділянка вимагала серйозних вкладень і праці, але Софі та Рокі були до цього готові. Вони оформили 30-річну іпотеку з мінімальним щомісячним платежем у 1790 доларів, але поставили собі за мету погасити борг лише за 5 років.

37-річна Софі Гілер Голді зі США Фото: YouTube

Життя на фермі стало для подружжя не просто зміною обстановки, а філософією. Вони почали перебудовувати будинки та інфраструктуру, плануючи перетворити ділянку на повністю стійку екосистему. У їхні плани входить вирощування власної їжі, розведення курей і кіз, а також запуск додаткових бізнесів.

Одним із таких починань стала компанія Seoul + Soil, заснована Софі. Це бренд натуральної косметики, натхненний фермерським способом життя, екологічністю та корейськими ритуалами догляду за шкірою. Софі виробляє продукцію вручну, використовуючи місцеві інгредієнти та принципи сталого землеробства.

Видання зазначає, що історія кохання пари не менш цікава: вони познайомилися на Match.com, а на другому побаченні вже разом будували сарай. До зустрічі з Рокі Софі два роки жила у фургоні Sprinter. Пізніше вона переобладнала сарай подруги Home Depot на невеликий будинок. Так почався її шлях до мінімалізму і свободи.

Пошуки ідеальної ділянки зайняли кілька місяців. Пара шукала через Zillow житло з ділянкою щонайменше 10 акрів і "відчуттям історії". Занедбану ферму їм показав агент з нерухомості, з яким їх познайомив місцевий фотограф.

Тепер, за словами Софі, вони відчувають, що нарешті знайшли місце, де можуть по-справжньому пустити коріння.

"Ми не будемо переїжджати. Навіть дивно думати про це як про можливий варіант. Я не збираюся їхати ніколи. Тепер це наш вічний дім", — сказала вона.

Нині вони ділять дні між роботами по дому, доглядом за тваринами та будівництвом нового майбутнього. Їхня мета — досягти 85-90% самодостатності, забезпечуючи себе їжею, енергією і доходом, не залежачи від міського ритму.

Раніше Фокус повідомляв, що пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття. Еммі Брукман та її наречений Нортон Джонстон з Великої Британії очікували на легкий ремонт, але замість цього знайшли кістки та магічні предмети.

Також стало відомо, що старовинний вагон перетворили на затишний будинок для 5 осіб. У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальне житло. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.