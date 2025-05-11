Жизнь с нуля: супруги превратили старую заброшенную ферму в дом мечты - сколько они потратили

Софи и Рокки Голди нашли альтернативу жизни среди городской суеты. Супруги нашли свое место, обустраивая старую ферму в Кентукки (США) и стремясь к 90% самодостаточности.

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Об этом пишет Moneywise.

На фоне стремительно растущих цен на жилье, когда мечты о собственном доме для многих американцев становятся недостижимыми, супруги из Кентукки (США) выбрали совершенно иной путь, и не пожалели.

Весной 2024 года Софи Хилер Голди (37 лет), ветеран армии США, и ее муж Рокки Голди (50 лет), бывший морской пехотинец, приобрели за $390 000 участок площадью 37,5 акра в сельской местности. Ферма нуждалась в капитальном восстановлении, но пара увидела в ней не только место для жизни, но и шанс создать нечто большее, настоящую современную усадьбу.

На территории новой фермы находились два бревенчатых здания 1840-х годов, основной дом площадью 2200 кв. футов (204 кв.м) с четырьмя спальнями и одной ванной, отдельный домик площадью 200 кв. футов (18,5 кв.м) и два старых амбара. Участок требовал серьезных вложений и труда, но Софи и Рокки были к этому готовы. Они оформили 30-летнюю ипотеку с минимальным ежемесячным платежом в 1790 долларов, но поставили цель — погасить долг всего за 5 лет.

37-летняя Софи Хилер Голди из США Фото: YouTube

Жизнь на ферме стала для супругов не просто сменой обстановки, а философией. Они начали перестраивать дома и инфраструктуру, планируя превратить участок в полностью устойчивую экосистему. В их планы входит выращивание собственной еды, разведение кур и коз, а также запуск дополнительных бизнесов.

Одним из таких начинаний стала компания Seoul + Soil, основанная Софи. Это бренд натуральной косметики, вдохновленный фермерским образом жизни, экологичностью и корейскими ритуалами ухода за кожей. Софи производит продукцию вручную, используя местные ингредиенты и принципы устойчивого земледелия.

Издание отмечает, что история любви пары не менее вдохновляющая: они познакомились на Match.com, а на втором свидании уже вместе строили сарай. До встречи с Рокки Софи два года жила в фургоне Sprinter. Позже она переоборудовала сарай подруги Home Depot в небольшой дом. Так начался ее путь к минимализму и свободе.

Поиски идеального участка заняли несколько месяцев. Пара искала через Zillow жилье с участком не менее 10 акров и "ощущением истории". Заброшенную ферму им показал агент по недвижимости, с которым их познакомил местный фотограф.

Теперь, по словам Софи, они чувствуют, что наконец-то нашли место, где могут по-настоящему пустить корни.

"Мы не будем переезжать. Даже странно думать об этом как о возможном варианте. Я не собираюсь уезжать никогда. Теперь это наш вечный дом", — сказала она.

Сейчас они делят дни между работами по дому, уходом за животными и строительством нового будущего. Их цель — достичь 85–90% самодостаточности, обеспечивая себя едой, энергией и доходом, не завися от городского ритма.

Ранее Фокус сообщал, что пара обнаружила старинные артефакты в стенах дома 16 века. Эмми Брукман и ее жених Нортон Джонстон из Великобритании ожидали легкий ремонт, но вместо этого нашли кости и магические предметы.

Также стало известно, что старинный вагон превратили в уютный дом для 5 человек. В штате Мэн (США) на продажу выставлено уникальное жилье. Объект с историей, винтажным интерьером и видом на лесистую местность с ручьем, оценивается в $129 000.