Господар безслідно зник: у Лондоні виявлено моторошний маєток за 1 млн фунтів (відео)

Покинутий маєток на околиці Лондона розбурхує фантазію і викликає непідробні емоції у тих, кому вдалося побувати там.

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Один із них — блогер, відомий в інтернеті як The Bearded Explorer, описав це як "потрапляння в капсулу часу", про що й розповів The Mirror.

Цей дім вартістю мільйон фунтів стерлінгів раніше належав колишньому офіцеру Королівських ВПС, який став багатим керівником нафтової компанії. Класичний BMW все ще стоїть на під'їзній доріжці, а на кухні — недоїдений обід.

На під'їзній доріжці стоїть старий BMW Фото: Скриншот

Великий маєток виглядає так, ніби застиг у часі: світло все ще горить, а дитячі іграшки розкидані по підлозі. Усередині будинку розкішні меблі, одяг і сімейні фотографії вкриті товстим шаром пилу. На підлозі лежать стопки нерозпечатаних листів, а шафа заповнена консервними банками з терміном придатності близько трьох років.

"Чесно кажучи, це було схоже на те, наче люди просто вискочили в магазин і більше не повернулися", — каже дослідник занедбаних місць на ім'я Колін.

Він сказав, що чув кілька історій про те, чому будинок був покинутий, але це досі залишається загадкою. Дехто припускає, що власник тікав від фінансових проблем, інші шепочуться про юридичні проблеми. Але ніхто точно не знає, і саме це робить це місце таким страшним.

Всюди були знайдені інші дорогі автомобілі, включно з бездоганним Jaguar XK8.

"Не можу повірити, що він тут, це божевілля", — зізнається Колін. Автомобіль був спочатку зареєстрований у 2001 році, а техогляд закінчився у 2014 році.

"Зараз у нього пробіг 19 000 миль, тож, гадаю, його майже не використовували", — каже чоловік.

Раніше Фокус писав, що пара пенсіонерів з Великої Британії перетворила занедбаний маєток на мільйонний будинок для вечірок. Усього за два роки і 520 тисяч фунтів стерлінгів інвестицій зруйнований будинок став затребуваним об'єктом на Airbnb, що збирає гостей з усієї країни.

Ми також розповідали, що чоловік "випадково" купив 200-річний занедбаний маєток у Центральній Пенсільванії і перетворив його на будинок мрії.