На виллу, где Берлускони устраивал скандальные вечеринки, нашелся покупатель

Вилла на Сардинии, где покойный премьер-министр Сильвио Берлускони устраивал свои скандальные вечеринки "бунга-бунга" и принимал иностранных лидеров, может сменить владельца. Если продажа таинственному арабскому миллиардеру состоится, это будет самая дорогая жилая недвижимость, которая когда-либо была продана.

Таинственный покупатель-араб, имя которого не разглашается, ведет переговоры о покупке виллы Чертоза, где Берлускони принимал сэра Тони Блэра, Джорджа Буша-младшего и Владимира Путина, примерно за 500 млн евро, пишет Telegraph.

Вилла Чертоза может сменить владельца за 500 млн евро

Здесь есть морская пещера в стиле Бонда с выходом к океану, искусственный вулкан, фальшивый римский амфитеатр и яркое прошлое, включающее секс-вечеринки "бунга-бунга", топлес-моделей и премьер-министра Чехии без одежды.

Сумма может быть астрономической, но это не просто недвижимость. Говорят, в главной вилле Чертоза 68 комнат. Она расположена на территории с благоустроенными террасами, садом, полным лекарственных растений, и каменной башней. Вилла продается компанией Sotheby's International Realty совместно с Knight Castle Real Estate.

"Элегантно расположенный каскадом на нескольких уровнях, La Certosa предстает перед нами через обширные лоджии и панорамные террасы, с которых открываются завораживающие виды на залив Маринелла", — говорится на сайте Sotheby's.

Вокруг искусственного вулкана, извергающего огонь и дым, разбросаны четыре бунгало для гостей.

Амфитеатр и башня на вилле Чертоза

Сообщается, что в 2006 году соседям пришлось вызвать пожарную команду после того, как искусственное извержение вулкана немного вышло из-под контроля.

Но, пожалуй, одной из самых поразительных особенностей виллы является ее выход к морской пещере, где можно хранить лодки.

Бассейн в пещере на вилле Чертоза

Слухи о существовании пещеры ходили годами, но в 2012 году фотографу удалось ее сфотографировать. В пещере есть бассейн, пол которого украшен мозаикой с изображением Посейдона, бога моря, держащего трезубец.

Пещера соединена с остальной частью виллы лестницей и туннелем.

"Именно спецслужбы поручили мне построить эту пещеру, после того, как я получил 38 угроз убийством", — рассказывал Сильвио Берлускони.

Также там есть вертолетная площадка и даже подземный бункер, предназначенный для хранения ядерного оружия.

Вилла Чертозо, расположенная в Порто Ротондо на северном побережье Сардинии, в настоящее время принадлежит пятерым взрослым детям Берлускони.

Сам Сильвио Берлускони приобрел международную известность благодаря своим интрижкам с молодыми женщинами после развода и так называемым "вечеринкам бунга-бунга", которые он устраивал в своих поместьях на Сардинии, в Милане и Риме.

Сильвио Берлускони и Путин на вилле Чертоза

Ему пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра в 2011 году. В то же время его репутация также пострадала от серии сексуальных скандалов, самым известным из которых было обвинение в том, что он платил за секс с несовершеннолетней проституткой, марокканской танцовщицей по прозвищу "Руби — Похитительница сердец". А папарацци удалось сделать несколько скандальных снимков, в том числе полуобнаженных девушек и премьер-министра Чехии Мирека Тополанека.

Берлускони использовал свою медиаимперию, чтобы попытаться опровергнуть слухи о том, что вилла Чертоза является местом проведения скандальных вечеринок. Даже когда на Рождество там сняли девушек в откровенных нарядах Санта Клауса, журнал Берлускони Chi утверждал, что их выступление было "целомудренным".

Прощание с Сильвио Берлускони Фото: rainews.it

Слухи о продаже виллы Чертоза ходили и раньше, в частности, пару лет назад сообщалось, что султан Брунея заинтересован в ее покупке. Десять лет назад сообщалось об интересе со стороны королевской семьи Саудовской Аравии.

