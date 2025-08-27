На віллу, де Берлусконі влаштовував скандальні вечірки, знайшовся покупець

Вілла на Сардинії, де покійний прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі влаштовував свої скандальні вечірки "бунга-бунга" і приймав іноземних лідерів, може змінити власника. Якщо продаж таємничому арабському мільярдеру відбудеться, це буде найдорожча житлова нерухомість, яка коли-небудь була продана.

Таємничий покупець-араб, ім'я якого не розголошують, веде переговори про купівлю вілли Чертоза, де Берлусконі приймав сера Тоні Блера, Джорджа Буша-молодшого і Володимира Путіна, приблизно за 500 млн євро, пише Telegraph.

Вілла Чертоза може змінити власника за 500 млн євро

Тут є морська печера в стилі Бонда з виходом до океану, штучний вулкан, фальшивий римський амфітеатр і яскраве минуле, що включає секс-вечірки "бунга-бунга", топлес-моделей і прем'єр-міністра Чехії без одягу.

Сума може бути астрономічною, але це не просто нерухомість. Кажуть, у головній віллі Чертоза 68 кімнат. Вона розташована на території з упорядкованими терасами, садом, повним лікарських рослин, і кам'яною вежею. Вілла продається компанією Sotheby's International Realty спільно з Knight Castle Real Estate.

"Елегантно розташований каскадом на кількох рівнях, La Certosa постає перед нами через великі лоджії та панорамні тераси, з яких відкриваються дивовижні краєвиди на затоку Марінелла", — йдеться на сайті Sotheby's.

Навколо штучного вулкана, що вивергає вогонь і дим, розкидані чотири бунгало для гостей.

Амфітеатр і вежа на віллі Чертоза

Повідомляється, що 2006 року сусідам довелося викликати пожежну команду після того, як штучне виверження вулкана трохи вийшло з-під контролю.

Але, мабуть, однією з найбільш вражаючих особливостей вілли є її вихід до морської печери, де можна зберігати човни.

Басейн у печері на віллі Чертоза

Чутки про існування печери ходили роками, але 2012 року фотографу вдалося її сфотографувати. У печері є басейн, підлога якого прикрашена мозаїкою із зображенням Посейдона, бога моря, що тримає тризуб.

Печера з'єднана з іншою частиною вілли сходами і тунелем.

"Саме спецслужби доручили мені побудувати цю печеру, після того, як я отримав 38 погроз вбивством", — розповідав Сільвіо Берлусконі.

Також там є вертолітний майданчик і навіть підземний бункер, призначений для зберігання ядерної зброї.

Вілла Чертозо, розташована в Порто Ротондо на північному узбережжі Сардинії, наразі належить п'ятьом дорослим дітям Берлусконі.

Сам Сільвіо Берлусконі набув міжнародної популярності завдяки своїм інтрижкам з молодими жінками після розлучення і так званим "вечіркам бунга-бунга", які він влаштовував у своїх маєтках на Сардинії, в Мілані та Римі.

Сільвіо Берлусконі і Путін на віллі Чертоза

Йому довелося піти у відставку з посади прем'єр-міністра в 2011 році. Водночас його репутація також постраждала від серії сексуальних скандалів, найвідомішим з яких було звинувачення в тому, що він платив за секс із неповнолітньою повією, марокканською танцівницею на прізвисько "Рубі — Викрадачка сердець". А папараці вдалося зробити кілька скандальних знімків, зокрема напівоголених дівчат і прем'єр-міністра Чехії Мірека Тополанека.

Берлусконі використовував свою медіаімперію, щоб спробувати спростувати чутки про те, що вілла Чертоза є місцем проведення скандальних вечірок. Навіть коли на Різдво там зняли дівчат у відвертих вбраннях Санта Клауса, журнал Берлусконі Chi стверджував, що їхній виступ був "цнотливим".

Прощання із Сільвіо Берлусконі Фото: rainews.it

Чутки про продаж вілли Чертоза ходили і раніше, зокрема, кілька років тому повідомлялося, що султан Брунею зацікавлений у її купівлі. Десять років тому повідомлялося про інтерес з боку королівської сім'ї Саудівської Аравії.

