Из дипломатов в разведчики: посол Германии в Украине кардинально меняет работу

Посол Германии в Украине Мартин Егер вскоре возглавит Федеральную разведывательную службу Германии (BND). Новую должность он займет уже 15 сентября.

Related video

Ранее Мартин Егер был послом ФРГ в Афганистане и Ираке, а затем — в Украине, говорится в сообщении на сайте немецкого правительства. В частности, послом в Киеве он был назначен в июле 2023 года.

Именно "многолетний профессиональный опыт в странах, пострадавших от кризиса" пригодится Егеру в руководстве разведкой — прокомментировали назначение в самом разведывательном ведомстве.

На посту главы BND Егер сменит Бруно Каля, который возглавлял разведку в течение девяти лет, а теперь станет представителем Германии при Святом Престоле в Ватикане.

Федеральная разведывательная служба является службой внешней разведки Германии. Она занимается сбором и анализом информации в пользу национальных интересов, в первую очередь за рубежом. Она также является крупнейшим федеральным учреждением Германии: штатный состав составляет более семи тысяч человек, из них около двух тысяч — занимаются непосредственно сбором разведывательных данных.

Что касается Мартина Егера, то на должности посла Германии в Украине он запомнился, в частности, тем, что свой крайний визит на дипломатическом посту совершил в Харьков.

Ранее Фокус писал, что летом 2024 года Украина получила от Германии третий ЗРК Patriot. "Это должно усилить защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", — прокомментировал событие Мартин Егер.

Однако относительно немецких дальнобойных ракет тогдашний посол Германии был категоричен. Ракеты Taurus Украине пока передавать не будут — объяснял Мартин Егер в октябре 2023 года. Заметим, что ситуация с передачей этих ракет официально до сих пор не изменилась.