З дипломатів у розвідники: посол Німеччини в Україні кардинально змінює роботу

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер незабаром очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND). Нову посаду він обійме вже 15 вересня.

Раніше Мартін Єґер був послом ФРН у Афганістані та Іраку, а потім – в Україні, йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду. Зокрема, послом у Києві він був призначений у липні 2023 року.

Саме «багаторічний професійний досвід у країнах, що постраждали від кризи» стане Єґеру в пригоді у керівництві розвідкою – прокоментували призначення у самому розвідувальному відомстві.

На посаді очільника BND Єґер змінить Бруно Каля, який очолював розвідку протягом дев’яти років, а тепер стане представником Німеччини при Святому Престолі у Ватикані.

Федеральна розвідувальна служба є службою зовнішньої розвідки Німеччини. Вона опікується збором та аналізом інформації на користь національних інтересів, в першу чергу за кордоном. Вона також є найбільшою федеральною установою Німеччини: штатний склад становить понад сім тисяч людей, з них близько двох тисяч – займаються безпосередньо збором розвідувальних даних.

Щодо Мартіна Єґера, то на посаді посла Німеччині в Україні він запам’ятався, зокрема, тим, що свій крайній візит на дипломатичній роботі здійснив до Харкова.

Раніше Фокус писав, що влітку 2024 року Україна отримала від Німеччини третій ЗРК Patriot. «Це має посилити захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників і ракет», – прокоментував подію Мартін Єгер.

Проте щодо німецьких далекобійних ракет тодішній посол Німеччини був категоричним. Ракети Taurus Україні поки що передавати не будуть – пояснював Мартін Єґер у жовтні 2023 року. Зауважимо, що ситуація з передачею цих ракет офіційно досі не змінилася.