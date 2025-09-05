Янукович прослезился: Путин сообщил, что расстроило бывшего президента Украины (видео)

На заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке российский президент внезапно вспомнил о Викторе Януковиче и заявил, что тот очень стремился в ЕС, но экономические последствия расстроили его до слез.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке и там уже выступил российский президент Путин, который сделал ряд заявлений о ходе войны в Украине, перспективе мирных переговоров и даже вспомнил о беглом президенте Викторе Януковиче, который, как известно находится в России. Фокус собрал, все, что известно.

Путин рассказал о слезах Януковича

Вопрос о Януковиче "неожиданно" задала журналистка после тирады Путина о "киевском режиме", который не хочет ехать на мирные переговоры в "город-герой" Москву.

Она спросила, хотел ли Янукович в ЕС, после чего Путин заверил ее и собравшуюся публику, что расскажет "как на самом деле все складывается".

"Действительно Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступление в ЕС. Это законный выбор Украины, как выстаивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы", — сообщил Путин.

Российский президент заявил, что проблема на тот момент для него заключалась в том, что встраивание Украины в европейскую систему экономических отношений грозило России экономическими проблемами, потому что Украина тогда входила в зону свободной торговли: "У нас были открытые таможенные границы. Для нас это имело последствия. Украина должна была сопоставить, что она теряла и что приобретала".

"Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился. Потому что открытие рынков для конкурентноспособной европейской продукции убивало производство в самой Украине и закрывало торговые связи с Россией. В этом была проблема", — сообщил Путин.

По его словам Янукович не отказывался от вступления в ЕС.

"Я точно знаю, что он этого хотел. Он стремился к этому. Но на приемлемых для Украины условиях. Нас это никак не касалось", — сообщил Путин и тут же добавил, что Россия "никогда" не возражала против "интеграционных начал" в политике Украины на европейском направлении.

А вот насчет безопасности, тут "другое дело". Путин сообщил, что Янукович был против "втягивания Украины в НАТО" и тут он с ним солидарен.

"Что сделали? В результате госпереворота устранили Януковича от власти. Устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО", — Путин пожаловался, что "кровавый переворот" в Киеве привел к власти тех, кто выступал "за" вступление в НАТО и продолжает за это выступать. И вот это его совсем не устраивает.

"Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора в обеспечении своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются", - заявил Путин уповая на некое "общее правило", записанное в неких "европейских документах" в котором якобы говорится, что "безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой"

Напомним, во время этого же выступления Путин подтвердил, что приглашал Владимира Зеленского на переговоры в Москву, и сообщил, что гарантировал ему безопасность.

А Виктор Янукович неожиданно появился в эфире 1 сентября, запоздало сообщив, что работал по сближению Украины с Евросоюзом и ставил в конечном счете задачу на вступление Украины в ЕС.