Янукович розплакався: Путін повідомив, що засмутило колишнього президента України (відео)

На засіданні Східного економічного форуму (ВЕФ) у Владивостоці російський президент раптово згадав про Віктора Януковича і заявив, що той дуже прагнув до ЄС, але економічні наслідки засмутили його до сліз.

Десятий Східний економічний форум проходить з 3 до 6 вересня у Владивостоці і там уже виступив російський президент Путін, який зробив низку заяв щодо перебігу війни в Україні, перспективи мирних перемовин і навіть згадав про президента-втікача Віктора Януковича, який, як відомо, перебуває в Росії. Фокус зібрав усе, що відомо.

Путін розповів про сльози Януковича

Питання про Януковича "несподівано" поставила журналістка після тиради Путіна про "київський режим", який не хоче їхати на мирні переговори в "місто-герой" Москву.

Вона запитала, чи хотів Янукович до ЄС, після чого Путін запевнив її і присутніх, що розповість "як насправді все складається".

"Дійсно Україна ставила перед собою завдання, і зараз ставить, вступ до ЄС. Це законний вибір України, як вистоювати свої міжнародні зв'язки, як забезпечувати свої інтереси в галузі економіки, з ким укладати союзи", — повідомив Путін.

Російський президент заявив, що проблема на той момент для нього полягала в тому, що вбудовування України в європейську систему економічних відносин загрожувало Росії економічними проблемами, тому що Україна тоді входила в зону вільної торгівлі: "У нас були відкриті митні кордони. Для нас це мало наслідки. Україна повинна була зіставити, що вона втрачала і що набувала".

"Над цим і задумався президент Янукович. Він порахував і розплакався. Тому що відкриття ринків для конкурентоспроможної європейської продукції вбивало виробництво в самій Україні і закривало торговельні зв'язки з Росією. У цьому була проблема", — повідомив Путін.

За його словами Янукович не відмовлявся від вступу до ЄС.

"Я точно знаю, що він цього хотів. Він прагнув цього. Але на прийнятних для України умовах. Нас це ніяк не стосувалося", — повідомив Путін і тут же додав, що Росія "ніколи" не заперечувала проти "інтеграційних начал" у політиці України на європейському напрямку.

А ось щодо безпеки, тут "інша справа". Путін повідомив, що Янукович був проти "втягування України в НАТО" і тут він із ним солідарний.

"Що зробили? У результаті держперевороту усунули Януковича від влади. Усунули людину, яка була проти вступу України до НАТО", — Путін поскаржився, що "кривавий переворот" у Києві привів до влади тих, хто виступав "за" вступ до НАТО і продовжує за це виступати. І ось це його зовсім не влаштовує.

"Навіть незважаючи на те, що кожна країна має право вибору в забезпеченні своєї власної безпеки, але без огляду на безпеку самої Росії такі питання не вирішуються", — заявив Путін, покладаючи надію на якесь "загальне правило", записане в якихось "європейських документах", в якому нібито йдеться про те, що "безпеку однієї країни не може бути забезпечено коштом безпеки іншої"...

Нагадаємо, під час цього ж виступу Путін підтвердив, що запрошував Володимира Зеленського на переговори до Москви, і повідомив, що гарантував йому безпеку.

А Віктор Янукович несподівано з'явився в ефірі 1 вересня, запізно повідомивши, що працював над зближенням України з Євросоюзом і ставив зрештою завдання на вступ України до ЄС.