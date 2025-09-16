В Болгарии арестовали россиянина, чья взрывчатка уничтожила порт Бейрута в 2020 году

Российский бизнесмен Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре, был задержан для возможной экстрадиции в Ливан, где его разыскивают за роль во взрыве в порту Бейрута, когда погибли 200 человек.

Власти Болгарии не комментировали это дело, однако болгарская прокуратура во вторник заявила, что задержала гражданина России и Кипра с инициалами ИГ "с целью экстрадиции" в Ливан. Городской суд Софии постановил, что мужчина может быть задержан на срок до 40 дней, пишет Reuters.

"В период временного содержания под стражей компетентные органы Ливана должны предоставить в прокуратуру запрос о выдаче и сопроводительные документы", — говорится в заявлении.

Гречушкин был объявлен в розыск Интерпола по запросу ливанских судебных властей в 2020 году.

Расследование в Ливане причин взрыва и возможной халатности высших ливанских чиновников за последние пять лет то останавливалось, то возобновлялось, а семьи жертв взрыва обвиняли в случившемся политическое вмешательство.

Первый следственный судья был отстранён от ливанского расследования в ответ на жалобы высокопоставленных чиновников, которым он предъявлял обвинения. Его преемник, Тарек Битар, также предъявил обвинения высокопоставленным политикам, но они отказались от допроса, отрицали свою вину и заморозили расследование.

В начале этого года Битар возобновил расследование и за последние месяцы допросил нескольких должностных лиц, однако он до сих пор не вынес долгожданное предварительное обвинительное заключение.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел пять лет назад. Оказалось, что взорвались 2700 тонн селитры, которые несколько лет до этого лежали на складе.

Вибрации от взрыва были зафиксированы в разных точках мира, например, датчики в Тунисе и Германии уловили глубокий грохот, а сейсмические станции на расстоянии около 550 км зафиксировали вибрации. А ученые говорят, что происшествия повлияло и на ионосферу Земли.