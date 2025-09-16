У Болгарії заарештували росіянина, чия вибухівка знищила порт Бейрута 2020 року

Російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна, який мешкає на Кіпрі, затримали для можливої екстрадиції до Лівану, де його розшукують за роль у вибуху в порту Бейрута, коли загинули 200 осіб.

Влада Болгарії не коментувала цю справу, проте болгарська прокуратура у вівторок заявила, що затримала громадянина Росії та Кіпру з ініціалами ІД "з метою екстрадиції" до Лівану. Міський суд Софії ухвалив, що чоловік може бути затриманий на строк до 40 днів, пише Reuters.

Вибух у порту Бейрута 2020 року

"У період тимчасового тримання під вартою компетентні органи Лівану мають надати до прокуратури запит про видачу та супровідні документи", — ідеться в заяві.

Гречушкіна оголосили в розшук Інтерполу за запитом ліванської судової влади 2020 року.

Розслідування в Лівані причин вибуху і можливої недбалості вищих ліванських чиновників протягом останніх п'яти років то зупинялося, то поновлювалося, а сім'ї жертв вибуху звинувачували в тому, що трапилося, політичне втручання.

Перший слідчий суддя був відсторонений від ліванського розслідування у відповідь на скарги високопосадовців, яким він висував звинувачення. Його наступник, Тарек Бітар, також висунув звинувачення високопоставленим політикам, але вони відмовилися від допиту, заперечували свою провину і заморозили розслідування.

На початку цього року Бітар відновив розслідування і за останні місяці допитав кількох посадовців, однак він досі не виніс довгоочікуваний попередній обвинувальний висновок.

Нагадаємо, вибух у порту Бейрута стався п'ять років тому. Виявилося, що вибухнули 2700 тонн селітри, які кілька років до цього лежали на складі.

Вібрації від вибуху були зафіксовані в різних точках світу, наприклад, датчики в Тунісі та Німеччині вловили глибокий гуркіт, а сейсмічні станції на відстані близько 550 км зафіксували вібрації. А вчені кажуть, що події вплинули і на іоносферу Землі.