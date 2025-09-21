Нетаньяху обещает противодействовать признанию Палестины: Израиль продолжает штурм Газы и наносит новые удары

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет противостоять международным шагам по признанию палестинского государства. Тем временем израильские войска усиливают наступление на Газу, где погибли по меньшей мере 60 человек.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье пообещал, что его страна выступит против любых международных инициатив по созданию палестинского государства. Об этом сообщает The Times of India. Политик подчеркнул, что подобные шаги могут поставить под угрозу существование Израиля и "стать абсурдным вознаграждением для террористов".

"Нам придется бороться как в ООН, так и на других международных аренах", — отметил он. Премьер также добавил, что победы израильской армии над боевиками "Хезболы" в Ливане открыли определенные перспективы для диалога с Ливаном и Сирией, однако мирных договоренностей пока нет.

В это время ситуация в Газе обостряется. Как сообщает Reuters, в результате ночных ударов погибло по меньшей мере 60 палестинцев. Израильские силы одновременно проводят воздушные атаки и наземное наступление, демонтируя многоэтажные здания, которые, по их данным, используются для военных целей. Только за последние две недели в городе снесено около 20 высоток.

Основные удары направлены по районам Шейх-Радван и Тель-Аль-Хава, где сейчас скрывается значительная часть населения Газы. По оценкам военных, более полумиллиона человек покинули город с начала сентября.

