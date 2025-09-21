Канада, Австралия и Великобритания признали государственность Палестины: мир усиливает давление на Израиль

Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины, подтвердив поддержку решения о создании государства. Этот шаг состоялся накануне Генеральной Ассамблеи ООН и стал ответом на затянувшуюся войну в Газе и обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

Канада, Австралия и Великобритания в воскресенье официально признали государственность Палестины. Об этом сообщают Associated Press, ABC News, а также Reuters. Шаг трех государств состоялся накануне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил в соцсети X, что Оттава признает палестинскую государственность. Он подчеркнул, что этот шаг имеет целью создать предпосылки для мирного урегулирования конфликта.

В то же время премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и министр иностранных дел Пенни Вонг сделали совместное заявление, в котором подтвердили официальное признание Палестины.

"Австралия признает законные и давние стремления палестинского народа к собственному государству", — говорится в документе. В заявлении также подчеркнуто, что ХАМАС не должен играть роли в будущем управлении Палестиной.

Премьер Великобритании Кир Стармер подтвердил в соцсети X, что Лондон признает палестинское государство после того, как Израиль проигнорировал выдвинутый ему ультиматум о прекращении войны в Газе.

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", — заявил он.

Премьер Великобритании Кир Стармер в соцсети X Фото: Скриншот

Этот шаг Канады, Австралии и Великобритании вызвал резкую реакцию со стороны Израиля и США, которые считают, что подобные действия лишь подбадривают радикальные группировки. В то же время, по данным Reuters, к международной инициативе в ближайшее время могут присоединиться Франция, Португалия и Бельгия.

Напомним, война в Газе продолжается с октября 2023 года, когда боевики ХАМАС совершили массированные атаки на юг Израиля. В результате боевых действий погибли десятки тысяч палестинцев, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщал Фокус, в прошлом году независимость Палестины признали Норвегия, Ирландия и Испания.