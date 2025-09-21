Канада, Австралія та Велика Британія визнали державність Палестини: світ посилює тиск на Ізраїль

Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали державність Палестини, підтвердивши підтримку рішення про створення держави. Цей крок відбувся напередодні Генеральної Асамблеї ООН і став відповіддю на тривалу війну в Газі та загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Канада, Австралія та Велика Британія в неділю офіційно визнали державність Палестини. Про це повідомляють Associated Press, ABC News, а також Reuters. Крок трьох держав відбувся напередодні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив у соцмережі X, що Оттава визнає палестинську державність. Він підкреслив, що цей крок має на меті створити передумови для мирного врегулювання конфлікту.

Водночас прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе та міністерка закордонних справ Пенні Вонг зробили спільну заяву, у якій підтвердили офіційне визнання Палестини.

"Австралія визнає законні та давні прагнення палестинського народу до власної держави", – зазначено у документі. У заяві також підкреслено, що ХАМАС не повинен відігравати ролі в майбутньому управлінні Палестиною.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер підтвердив у соцмережі X, що Лондон визнає палестинську державу після того, як Ізраїль проігнорував висунутий йому ультиматум щодо припинення війни в Газі.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина", – заявив він.

Прем"єр Великої Британії Кір Стармер у соцмережі X Фото: Скриншот

Цей крок Канади, Австралії та Великої Британії викликав різку реакцію з боку Ізраїлю та США, які вважають, що подібні дії лише підбадьорюють радикальні угруповання. Водночас, за даними Reuters, до міжнародної ініціативи найближчим часом можуть приєднатися Франція, Португалія та Бельгія.

Нагадаємо, війна в Газі триває з жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС здійснили масовані атаки на південь Ізраїлю. Внаслідок бойових дій загинули десятки тисяч палестинців, сотні тисяч були змушені залишити свої домівки.

Як повідомляв Фокус, минулого року незалежність Палестини визнали Норвегія, Ірландія та Іспанія.