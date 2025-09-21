Нетаньягу обіцяє протидіяти визнанню Палестини: Ізраїль продовжує штурм Гази та завдає нових ударів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що протистоятиме міжнародним крокам із визнання палестинської держави. Тим часом ізраїльські війська посилюють наступ на Газу, де загинуло щонайменше 60 людей.

Ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу в неділю пообіцяв, що його країна виступить проти будь-яких міжнародних ініціатив щодо створення палестинської держави. Про це повідомляє The Times of India. Політик наголосив, що подібні кроки можуть поставити під загрозу існування Ізраїлю та "стати абсурдною винагородою для терористів".

"Нам доведеться боротися як в ООН, так і на інших міжнародних аренах", – зазначив він. Прем’єр також додав, що перемоги ізраїльської армії над бойовиками "Хезболи" у Лівані відкрили певні перспективи для діалогу з Ліваном і Сирією, однак мирних домовленостей поки немає.

У цей час ситуація в Газі загострюється. Як повідомляє Reuters, у результаті нічних ударів загинуло щонайменше 60 палестинців. Ізраїльські сили одночасно проводять повітряні атаки та наземний наступ, демонтовуючи багатоповерхові будівлі, які, за їхніми даними, використовуються для військових цілей. Лише за останні два тижні в місті знесено близько 20 висоток.

Основні удари спрямовані по районах Шейх-Радван та Тель-Аль-Хава, де нині переховується значна частина населення Гази. За оцінками військових, понад пів мільйона людей залишили місто від початку вересня.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали державність Палестини.

Як писав Фокус, минулого року незалежність Палестини визнали Норвегія, Ірландія та Іспанія.