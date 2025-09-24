Плата за каждое животное: в итальянском городе вводят "туристические налоги" для собак

Член совета Южного Тироля Луис Вальхер предложил ввести в городе Больцано, который находится в этой итальянской провинции туристический сбор на собак, что станет прецедентом в истории страны.

Related video

Он предлагает взымать с туристов, которые путешествуют с собаками, по 1,5 евро в день за каждое животное, пишет Sky TG24.

Законопроект, поданный Вальхером, также предусматривает постоянную отмену обязательного ДНК-тестирования и восстановление налога на собак в размере 100 евро, который будет направлен на уборку улиц и создание парков для собак. Животные, ДНК которых уже зарегистрирована, будут освобождены от уплаты в течение двух лет

Ранее власти провинции собирались внедрить сбор генетических данных о каждой собаке в городе для выявления владельцев, не убирающих фекалии своих питомцев. Эта мера вызвала большой резонанс и даже попала в международную прессу, но ее реализация оказалась сложной.

По этой причине в Больцано теперь намерены возобновить налог на собак на уровне провинции, отмененный государством 16 лет назад.

Владельцы по-прежнему обязаны убирать собачьи экскременты, иначе им грозят штрафы в размере от 200 до 600 евро.

По словам Вальхера, эта мера справедлива, поскольку она распространяется исключительно на владельцев собак. В противном случае уборку тротуаров оплачивало бы население через TASI (налог на улицы и здания).

Ожидается, что законопроект вступит в силу в 2026 году.

Напомним, почему собаки облизывают лапы. По словам экспертов, это может быть криком о помощи домашнего питомца.

Ранее сообщалось, что собаки знают не только команды, но и несколько других слов. Новое исследование подтверждает, что питомцы способны понимать больше, чем простые команды, по крайней мере, когда им это важно.