Плата за кожну тварину: в італійському місті запроваджують "туристичні податки" для собак

Член ради Південного Тіролю Луїс Вальхер запропонував запровадити в місті Больцано, що розташоване в цій італійській провінції, туристичний збір на собак, що стане прецедентом в історії країни.

Він пропонує стягувати з туристів, які подорожують із собаками, по 1,5 євро на день за кожну тварину, пише Sky TG24.

Законопроєкт, поданий Вальхером, також передбачає постійне скасування обов'язкового ДНК-тестування та відновлення податку на собак у розмірі 100 євро, який буде спрямований на прибирання вулиць і створення парків для собак. Тварини, ДНК яких уже зареєстровано, будуть звільнені від сплати протягом двох років.

Раніше влада провінції мала намір впровадити збір генетичних даних про кожного собаку в місті для виявлення власників, які не прибирають фекалії своїх улюбленців. Цей захід викликав великий резонанс і навіть потрапив у міжнародну пресу, але його реалізація виявилася складною.

З цієї причини в Больцано тепер мають намір відновити податок на собак на рівні провінції, скасований державою 16 років тому.

Власники, як і раніше, зобов'язані прибирати собачі екскременти, інакше їм загрожують штрафи в розмірі від 200 до 600 євро.

За словами Вальхера, цей захід справедливий, оскільки він поширюється виключно на власників собак. В іншому разі прибирання тротуарів оплачувало б населення через TASI (податок на вулиці та будівлі).

Очікується, що законопроєкт набуде чинності 2026 року.

