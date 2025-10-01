Самосуд в Польше: группа подростков поиздевалась над 23-летним украинцем (видео)

Молодого гражданина Украины сознательно заманили в ловушку, для "охоты" использовали фальшивый профиль в соцсетях. Мужчине побрили голову, а на его лице нарисовали нацистский символ.

Related video

Польские правоохранители расследуют "опасный и жестокий инцидент", который произошел во Вроцлаве. Группа подростков "решила наказать" 23-летнего мужчину из Украины, которого они заманили на встречу. Деталями 1 октября поделилась пресс-служба городской полиции.

По данным следствия, нападавшие создали фальшивый профиль в соцсетях и выдавали себя за 16-летнюю девушку, якобы заинтересованную в сексуальных контактах. Между этой "девушкой" и 23-летним украинцем завязалось общение, и впоследствии они договорились о встрече. Однако на месте встречи его ждала группа незнакомцев.

"Преступники не только избили жертву, но и побрили ей голову и нарисовали на лице символы нацистского характера, снимая весь инцидент на камеру, чтобы дополнительно ее унизить", — передали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что независимо от того, как пострадавший вел себя, никто не имеет права на самосуд.

"Такие действия являются преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона. Речь идет об избиении, а также о тревожных идеологических мотивах", — отметили правоохранители.

Сейчас правоохранители устанавливают роль каждого из участников нападения. Также делом занимается семейный суд, ведь часть причастных — это несовершеннолетние.

В издании Do Rzeczy со ссылкой на подкомиссара Александру Фреус уточнили, что преступников было семеро, и личность каждого из них установили. Нападавшими также оказались граждане Украины. Тем, кто достиг совершеннолетия, уже предъявили обвинения, в частности в причинении телесных повреждений.

"После нападения пострадавший попал в больницу", — добавила Фреус.

Напомним, 30 сентября стало известно, что в Польше задержали подозреваемого в причастности к подрыву газопровода "Северный поток" Владимира З., который является гражданином Украины. Его адвокат Тимотеуш Папроцкий заявил, что оснований для экстрадиции в Германию нет.

В Чернигове произошло смертельное ДТП — сотрудник патрульной полиции на служебном автомобиле сбил пешехода. С погибшего, который оказался военным, слетел ботинок от силы столкновения.