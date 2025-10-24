Взрыв на заводе в Копейске: в РФ назвали это ЧП, но сообщили о 23 погибших и пропавших без вести (фото)

Взрыв произошел на заводе "Пластмасс" под Челябинском, где производятся промышленные взрывчатые вещества. Официально власти заявили, что произошло чрезвычайное происшествие. Хотя в местных пабликах писали об атаке дронов.

Число жертв на заводе в Копейске возросло до 12 человек, еще 11 считаются пропавшими без вести. 29 работников оборонного завода получили ранения. Местные власти уже заявили, что откроют Аллею памяти, объявили траур и принесли венки к танку, который завод передал городу в этом году к 9 Мая. И который теперь стоит в Копейске, как монумент. Фокус собрал все, что известно.

Завод в Копейске – что известно о взрыве

Взрыв произошел в ночь на 23 октября около полуночи. Местные жители в соцсетях начали писать о взрыве. "В небе столб дыма был, и волна ударная сильная была, что на Гольца дом хорошо тряхануло два раза", — сообщали пользователи. Взрывной волной в некоторых домах выбило окна.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о прибытии экстренных служб к месту ЧП в 00:25. Уже к 00:48 стало известно о четырех погибших и нескольких пострадавших.

В соцсетях начали активно распространяться видео, на которых якобы изображены беспилотники, летающие в районе завода "Пластмасс". Однако губернатор Текслер заявил, что версия прилета БПЛА не подтвердилась и все это фейки.

Официально, на заводе в Копейске произошло ЧП и сильный пожар. В 02:00 ночи случился еще один взрыв.

По неофициальной информации, взрывы могли произойти из-за нарушения техники безопасности на предприятии.

Уголовное дело завели по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

Взрыв на заводе в Копейске – что говорят местные

Жители Копейска и Челябинска заявляют, что не могут получить информацию от руководства завода. Поэтому в местных пабликах полно объявлений о пропавших без вести.

"Мы выложили в соцсети пост, что ищем папу. Много кто так сделал. А что еще делать остается? Ничего не понятно. Завод ничего сказать не может, мы звоним туда каждый час, спрашиваем, известно ли что-то о человеке. А нам говорят: "Ждите до понедельника". А как ждать?" — заявил местный жител Ринат, отметив, что ищет отца, который "очень хотел попасть" на работу на завод "Пластмасс", хотя там и "вредное производство".

«У меня полдома там работает… Меня подкинуло вместе с диваном. Выбежала на улицу, стояла до четырех часов утра. Через проходную шли в крови, кто мог на своих ногах выйти. Их потом уже частные машины развозили", — рассказала жительница ближайшего к заводу поселка.

Губернатор Текслер официально заявил, что завод работал на оборонную промышленность РФ, сообщив о дне траура и отметив, что погибли "боевые товарищи".

"Говорю боевые, потому что они выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы. Почтим память погибших минутой молчания", - обратился Текслер к тем, кто пришел к мемориалу.

Погибших сотрудников планируют захоронить вместе на кладбище в поселке Горняк, где позже установят памятник и большую стелу. А пока цветы приносят к танку.

Тем временем в Копейск начали свозить семьи погибших на опознание. Семьи погибших получат по 10 миллионов рублей. Пострадавшим дадут от одного до двух миллионов рублей — в зависимости от степени тяжести травм.

Завод в Копейске – что производил

АО "Завод "Пластмасс" — крупное оборонное предприятие, формально оно расположено в ближайшем пригороде Челябинска - Копейске. Заводу 86 лет. Это в первую очередь оборонное предприятие, у которого огромный гособоронзаказ. Согласно карточке предприятия на сайте HeadHunter, предприятие выпускает промышленные взрывчатые вещества, в том числе с использованием продуктов, полученных после утилизации изделий военного назначения. Предприятие входит в холдинг НПК "Техмаш" / АО "Технодинамика" — в составе госкорпорации "Ростех".

На заводе в Копейске регулярно проходят испытания новой продукции, что сопровождалось взрывами, к которым местные жители, по их же словам, "привыкли".

Сайт завода не работает, точное количество работников – неизвестно. При диспансеризации в 2024 году сообщалось, что свыше 150 сотрудников прошли медосмотры в рамках выездных бригад — это дает подтверждение наличия на предприятии по меньшей мере нескольких сотен работников.

