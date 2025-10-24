Вибух на заводі в Копейську: у РФ назвали це НП, але повідомили про 23 загиблих і зниклих безвісти (фото)

Вибух стався на заводі "Пластмас" під Челябінськом, де виробляють промислові вибухові речовини. Офіційно влада заявила, що сталася надзвичайна подія. Хоча в місцевих пабліках писали про атаку дронів.

Кількість жертв на заводі в Копейську зросла до 12 осіб, ще 11 вважаються зниклими безвісти. 29 працівників оборонного заводу дістали поранення. Місцева влада вже заявила, що відкриє Алею пам'яті, оголосила жалобу і принесла вінки до танка, який завод передав місту цього року до 9 Травня. І який тепер стоїть у Копейську, як монумент. Фокус зібрав усе, що відомо.

Завод у Копейську — що відомо про вибух

Вибух стався в ніч на 23 жовтня близько опівночі. Місцеві жителі в соцмережах почали писати про вибух. "У небі стовп диму був, і хвиля ударна сильна була, що на Гольця будинок добре тряхнуло два рази", — повідомляли користувачі. Вибуховою хвилею в деяких будинках вибило вікна.

Губернатор Челябінської області Олексій Текслер повідомив про прибуття екстрених служб до місця НП о 00:25. Уже о 00:48 стало відомо про чотирьох загиблих і кількох постраждалих.

У соцмережах почали активно поширюватися відео, на яких нібито зображені безпілотники, що літають у районі заводу "Пластмас". Однак губернатор Текслер заявив, що версія прильоту БПЛА не підтвердилася і все це фейки.

Офіційно, на заводі в Копейську сталася НП і сильна пожежа. О 02:00 ночі стався ще один вибух.

За неофіційною інформацією, вибухи могли статися через порушення техніки безпеки на підприємстві.

Кримінальну справу завели за частиною 3 статті 217 КК РФ (порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що призвело з необережності до смерті двох або більше осіб).

Вибух на заводі в Копейську — що кажуть місцеві

Жителі Копейська і Челябінська заявляють, що не можуть отримати інформацію від керівництва заводу. Тому в місцевих пабліках повно оголошень про зниклих безвісти.

"Ми виклали в соцмережі пост, що шукаємо тата. Багато хто так зробив. А що ще робити залишається? Нічого не зрозуміло. Завод нічого сказати не може, ми телефонуємо туди щогодини, запитуємо, чи відомо щось про людину. А нам кажуть: "Чекайте до понеділка". А як чекати?" — заявив місцевий мешканець Рінат, зазначивши, що шукає батька, який "дуже хотів потрапити" на роботу на завод "Пластмас", хоча там і "шкідливе виробництво".

"У мене півбудинку там працює... Мене підкинуло разом із диваном. Вибігла на вулицю, стояла до четвертої години ранку. Через прохідну йшли в крові, хто міг на своїх ногах вийти. Їх потім уже приватні машини розвозили", — розповіла мешканка найближчого до заводу селища.

Губернатор Текслер офіційно заявив, що завод працював на оборонну промисловість РФ, повідомивши про день жалоби і зазначивши, що загинули "бойові товариші".

"Кажу бойові, тому що вони виконували завдання спеціальної військової операції, робили все для Перемоги. Вшануймо пам'ять загиблих хвилиною мовчання", — звернувся Текслер до тих, хто прийшов до меморіалу.

Загиблих співробітників планують поховати разом на кладовищі в селищі Гірник, де пізніше встановлять пам'ятник і велику стелу. А поки що квіти приносять до танка.

Тим часом у Копейськ почали звозити сім'ї загиблих на впізнання. Сім'ї загиблих отримають по 10 мільйонів рублів. Постраждалим дадуть від одного до двох мільйонів рублів — залежно від ступеня тяжкості травм.

Завод у Копейську — що виробляв

АТ "Завод "Пластмас" — велике оборонне підприємство, формально воно розташоване в найближчому передмісті Челябінська — Копейську. Заводу 86 років. Це насамперед оборонне підприємство, у якого величезне держоборонзамовлення. Згідно з карткою підприємства на сайті HeadHunter, підприємство випускає промислові вибухові речовини, зокрема з використанням продуктів, отриманих після утилізації виробів військового призначення. Підприємство входить до холдингу НВК "Техмаш" / АТ "Технодинаміка" — у складі держкорпорації "Ростех".

На заводі в Копейську регулярно проходять випробування нової продукції, що супроводжувалося вибухами, до яких місцеві жителі, за їхніми ж словами, "звикли".

Сайт заводу не працює, точна кількість працівників — невідома. Під час диспансеризації 2024 року повідомлялося, що понад 150 співробітників пройшли медогляди в рамках виїзних бригад — це дає підтвердження наявності на підприємстві щонайменше кількох сотень працівників.

