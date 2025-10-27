Журналисты показали новый элитный особняк пропагандистки Скабеевой (фото)

Одна из главных пропагандистских пар России – Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов – обзавелись роскошной недвижимостью в одном из самых престижных подмосковных поселков.

Доходы обеих за время полномасштабного вторжения РФ в Украину выросли в полтора раза, что и позволило и мжить на широкую ногу и покупать элитное жилье, пишет The Insider.

Супруги купили дом в августе прошлого года в коттеджном поселке Новахово на Новорижском шоссе. Район, где находится их особняк, называют "аристократической локацией".

Сначала стоимость особняка в стиле классических русских усадеб составляла 168 миллионов рублей, но затем опустилась до 150 миллионов.

Дом на четыре спальни и столько же ванных комнат может похвастаться крытым бассейном, кухней-столовой, гостиной, кабинетом, баней на дровах и даже прачечной.

Відео дня

Дом Скабеевой и Попова за 150 млн рублей Фото: The Insider

В большом и светлом доме использована дорогая отделка интерьера Фото: The Insider

Спальни обставлены по вкусу "российской элиты" Фото: The Insider

Фото: The Insider

Один из четырех санузлов в особняке пропагандистов Фото: The Insider

В доме есть огромный крытый бассейн Фото: The Insider

Крытая терраса для отдыха Фото: The Insider

Журналисты-расследователи выяснили, что Скабеева официально зарабатывает около 1 млн 850 тысяч рублей в месяц (22,3 млн в год). Последний раз до этого момента публично доходы пары раскрывались за 2021 год: тогда ей платили 15,2 млн.

После этого сведения о заработках семей депутатов Госдумы, включая Евгения Попова, засекретили.

В 2021-м перед выборами в Госдуму муж Скабеевой пытался скрыть реальные доходы, о которых писали журналисты, однако потерпел фиаско: в манипуляциях Попова уличил даже Мосгоризбирком.

В том же году после победы на выборах пропагандист задекларировал доход за 2021 год в размере 18,2 млн рублей (1,5 млн в месяц), однако за последние несколько лет, уже после начала российского вторжения в Украину доходы и его, и его супруги существенно выросли.

Кроме того, Попов получает зарплату не только на телевидении, но и в Госдуме (около 500 тысяч рублей в месяц), а также ему платят в обществе "Знание", где он числится лектором. Еще одна статья дохода – поступления от рекламного агентства WildJam.

Напомним, еще два года назад Скабеева призвала 20-30 миллионов китайских военных помочь России.

Ранее также сообщалось, где живет и сколько зарабатывает любовница пропагандиста Владимира Соловьева.