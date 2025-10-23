Уже заработала более $1 млн: СМИ рассказали о тайной любовнице пропагандиста Соловьева

Один из самых известных российских пропагандистов, сторонник войны с Украиной и защитник семейных уз Владимир Соловьев ведет тайную личную жизнь, которая никак не вписывается в традиционные ценности.

Уже не один год он состоит в отношениях с бывшей баскетболисткой Светланой Абросимовой, которая родила ему детей, сообщает Explainer.

Расследователи ресурса обнаружили, что Соловьев, который в 2001 году женился на Эльге Сэпп, давно не живет с ней и никогда ей не звонит. Об этом свидетельствуют биллинги пропагандиста. Он общается с детьми, родственниками, коллегами и врачами, но не с законной женой.

Эльга Сэпп – третья законная жена Соловьева Фото: Из открытых источников

В списке звонков Соловьева есть и номер Абросимовой. По информации издания, один из разговоров между ними состоялся 1 ноября 2022 года в 14:11. В тот же вечер Соловьев сел на самолет рейсом Калининград-Москва, свидетельствует утечка данных о бронировании авиабилетов.

Но если тогда пропагандист летел без попутчика, то в десятке других случаев его сопровождала именно Абросимова.

Владимир Соловьев и Светлана Абросимова Фото: ФБК

3 ноября 2021 года пара слетала в Рим, а 9 июля того же года – в Салоники (Греция).

Однако не полетами едиными. 16 июня 2022 года Соловьев и Абросимова вместе ехали на поезде из Москвы в Санкт-Петербург.

О любовной связи пропагандиста и спортсменки рассказывал и ФБК Алексея Навального. Тогда расследователи выяснили, что в 2017 году Абросимова родила двоих дочерей в США, их отчество – Владимировны. У предполагаемых дочерей Соловьева, Маргариты и Марии, как рожденных в США, есть американское гражданство.

Соловьев раньше часто летал в Штаты Фото: Скриншот

Гражданство США имеет и сама Абросимова. А Соловьев, который клеймит Запад в каждой программе, раньше очень любил бывать за океаном, и еще одна его дочь от брака с Юлией имеет паспорт США.

Журналисты рассказали об американском гражданстве Абросимовой Фото: ФБК

Любовь и деньги

Любовная связь с Соловьевым приносит Абросимовой еще и неплохие деньги. Если в 2021 году на ее депозитном счете в Сбербанке хранилось всего 8 млн рублей, то в 2024-м эта сумма выросла до 86 млн.

Пропагандист устроил возлюбленную на работу в компанию, которая производит его же ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", а также программы для телеканала "Соловьев Live". Речь о фирме M-Production (в ее портфель также входят проекты "Москва. Кремль. Путин", "Наши. Военкоры" и другие).

Ежемесячная зарплата Абросимовой – от 50 до 100 тысяч рублей, что по московским меркам, очень немного.

Несмотря на столь скудный доход, экс-баскетболистка владеет роскошной недвижимостью площадью 650 кв. м. в Сочи, которая оценивается в полмиллиарда рублей. У нее также есть квартира в Москве и государственная защита.

Владимир Соловьев и его законные жены

Официально рупор Кремля женат, и о его разводе никогда и ничего не сообщалось. У него восемь законных детей от трех разных браков, а также, получается, еще двое – от любовницы.

С первой супругой Ольгой он познакомился в метро, когда ему было 22 года. В 1986 году у них родилась дочь Полина, а два года спустя появился сын Саша. Однако спустя шесть лет отношений супруги развелись. По словам самого Соловьева, причиной развода стал возраст: они были юны и неопытны, поэтому не смогли сохранить гармоничные отношения.

Второй брак Владимира Соловьева также был недолгим. Он женился на Юлии, и после регистрации брака в России пара переехала в США, где Соловьев начал преподавать экономику.

В 1991 году у них родилась дочь Катя. Однако, вернувшись в Россию, отношения начали ухудшаться, что привело к распаду брака. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения.

Эльга Сэпп, дочь комика Василия Коклюшкина, – третья жена пропагандиста. Она родила ему пятерых детей: Даниила (2001), Софию-Бетину (2003), Эмму-Эстер (2006), Владимира (2010) и Ивана (2012).

