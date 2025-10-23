Уже заробила понад $1 млн: ЗМІ розповіли про таємну коханку пропагандиста Соловйова

Один із найвідоміших російських пропагандистів, прихильник війни з Україною і захисник сімейних уз Володимир Соловйов веде таємне особисте життя, яке ніяк не вписується в традиційні цінності.

Уже не один рік він перебуває у стосунках із колишньою баскетболісткою Світланою Абросімовою, яка народила йому дітей, повідомляє Explainer.

Розслідувачі ресурсу виявили, що Соловйов, який у 2001 році одружився з Ельгою Сепп, давно не живе з нею і ніколи їй не телефонує. Про це свідчать білінги пропагандиста. Він спілкується з дітьми, родичами, колегами та лікарями, але не із законною дружиною.

Ельга Сепп — третя законна дружина Соловйова Фото: З відкритих джерел

У списку дзвінків Соловйова є і номер Абросімової. За інформацією видання, одна з розмов між ними відбулася 1 листопада 2022 року о 14:11. Того ж вечора Соловйов сів на літак рейсом Калінінград-Москва, свідчить витік даних про бронювання авіаквитків.

Але якщо тоді пропагандист летів без попутника, то в десятці інших випадків його супроводжувала саме Абросимова.

Володимир Соловйов і Світлана Абросимова Фото: ФБК

3 листопада 2021 року пара злітала до Риму, а 9 липня того ж року — до Салонік (Греція).

Однак не польотами єдиними. 16 червня 2022 року Соловйов і Абросимова разом їхали потягом із Москви до Санкт-Петербурга.

Про любовний зв'язок пропагандиста і спортсменки розповідав і ФБК Олексія Навального. Тоді розслідувачі з'ясували, що 2017 року Абросімова народила двох дочок у США, їхнє по батькові — Володимирівни. У ймовірних дочок Соловйова, Маргарити і Марії, як народжених у США, є американське громадянство.

Соловйов раніше часто літав до Штатів Фото: Скриншот

Громадянство США має і сама Абросімова. А Соловйов, який таврує Захід у кожній програмі, раніше дуже любив бувати за океаном, і ще одна його донька від шлюбу з Юлією має паспорт США.

Журналісти розповіли про американське громадянство Абросімової Фото: ФБК

Любов і гроші

Любовний зв'язок із Соловйовим приносить Абросімовій ще й непогані гроші. Якщо 2021 року на її депозитному рахунку в Ощадбанку зберігалося всього 8 млн рублів, то 2024-го ця сума зросла до 86 млн.

Пропагандист влаштував кохану на роботу в компанію, яка виробляє його ж ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим", а також програми для телеканалу "Соловйов Live". Мова про фірму M-Production (в її портфель також входять проекти "Москва. Кремль. Путін", "Наші. Воєнкори" та інші).

Щомісячна зарплата Абросімової — від 50 до 100 тисяч рублів, що за московськими мірками, дуже небагато.

Незважаючи на такий мізерний дохід, екс-баскетболістка володіє розкішною нерухомістю площею 650 кв. м. у Сочі, яка оцінюється в півмільярда рублів. У неї також є квартира в Москві та державний захист.

Володимир Соловйов і його законні дружини

Офіційно рупор Кремля одружений, і про його розлучення ніколи і нічого не повідомлялося. У нього вісім законних дітей від трьох різних шлюбів, а також, виходить, ще двоє — від коханки.

З першою дружиною Ольгою він познайомився в метро, коли йому було 22 роки. У 1986 році в них народилася донька Поліна, а два роки по тому з'явився син Сашко. Однак через шість років стосунків подружжя розлучилося. За словами самого Соловйова, причиною розлучення став вік: вони були юні й недосвідчені, тому не змогли зберегти гармонійні стосунки.

Другий шлюб Володимира Соловйова також був недовгим. Він одружився з Юлією, і після реєстрації шлюбу в Росії пара переїхала до США, де Соловйов почав викладати економіку.

У 1991 році в них народилася донька Катя. Однак, повернувшись до Росії, стосунки почали погіршуватися, що призвело до розпаду шлюбу. Колишнє подружжя змогло зберегти хороші стосунки.

Ельга Сепп, дочка коміка Василя Коклюшкіна, — третя дружина пропагандиста. Вона народила йому п'ятьох дітей: Данила (2001), Софію-Бетіну (2003), Емму-Естер (2006), Володимира (2010) та Івана (2012).

